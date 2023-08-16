السعودية تخطط لمشاركة أحد أندية المملكة في دوري أبطال أوروبا 2025

وبعد انضمام رونالدو لنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تعاقد "العالمي" مع كل من: ساديو ماني، وبروزوفيتش، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس.

ونجح الهلال الغريم التقليدي للنصر في إبرام تعاقدات مع كل من: نيفيز، وسافيتش، ومالكوم، وكوليبالي، وأخيرًا، نيمار دا سيلفا.

أهلي جدة نجح هو الآخر في التعاقد مع رياض محرز، وفيرمينو، وماكسيمان، وإدوارد ميندي.

وأخيرًا، نادي اتحاد جدة بطل الدوري للنسخة الماضية، ضم كلًا من: كريم بنزيما، وكانتي، وجوتا، وفابينيو.

بينما ضم نادي الاتفاق: هيندرسون، وموسمي ديمبيلي، وجاك هندري.