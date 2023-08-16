السعودية تخطط لمشاركة أحد أندية المملكة في دوري أبطال أوروبا 2025
يخطط الاتحاد السعودي لكرة القدم لمشاركة أحد أندية المملكة في دوري أبطال أوروبا، لموسم 2025، بعد الصفقات الكبيرة التي أبرمتها أندية صندوق الاستثمار السعودي.
وبعد انضمام رونالدو لنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، تعاقد "العالمي" مع كل من: ساديو ماني، وبروزوفيتش، وسيكو فوفانا، وأليكس تيليس.
ونجح الهلال الغريم التقليدي للنصر في إبرام تعاقدات مع كل من: نيفيز، وسافيتش، ومالكوم، وكوليبالي، وأخيرًا، نيمار دا سيلفا.
أهلي جدة نجح هو الآخر في التعاقد مع رياض محرز، وفيرمينو، وماكسيمان، وإدوارد ميندي.
وأخيرًا، نادي اتحاد جدة بطل الدوري للنسخة الماضية، ضم كلًا من: كريم بنزيما، وكانتي، وجوتا، وفابينيو.
بينما ضم نادي الاتفاق: هيندرسون، وموسمي ديمبيلي، وجاك هندري.
استغلال الصفقات للمشاركة في دوري أبطال أوروبا
نشرت صحيفة (calcioefinanza) الإيطالية تقريرًا قالت فيه إن اتحاد القدم السعودي يسعى، الآن، بكل الطرق، إلى الحصول على بطاقة دعوة للمشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025.
ووفقًا للصحيفة الإيطالية، فإن الاتحاد السعودي يسعى إلى المشاركة في بطولة دوري الأبطال 2025، من خلال بطل مسابقة دوري روشن للمحترفين.
ويحاول اتحاد القدم السعودي الحصول على دعوة لمقعد في البطولة الأوروبية الأكبر للأندية، للفريق الفائز بالدوري.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هذه الخطوة ليست سهلة، حيث تحتاج إلى موافقة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره الآسيوي أيضًا.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن السعوديين لديهم بالفعل بطولتان دوليتان مرموقتان مثل كأس العرب التي تقام في الصيف (فاز بها رونالدو قبل أيام قليلة)، ودوري أبطال آسيا التقليدي، لكن الشيوخ كانوا سيستهدفون أيضًا المنافسة الكبرى في القارة العجوز.