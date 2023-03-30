رسميا.. الكاف يعلن موعد قرعة وافتتاح وختام كأس أمم أفريقيا 2023
أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) رسميًا مواعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث من المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير/كانون الثاني 2024 على ملعب الحسن واتارا في إبيمبي بأبيدجان.
وستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع وتضم أفضل 24 دولة في أفريقيا رسميًا في 11 فبراير/شباط 2024.
وقال الكاف عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إن هذه هي النسخة الرابعة والثلاثون من البطولة وتعود إلى كوت ديفوار للمرة الثانية بعد أن أقيمت هناك لأول مرة في العام 1984 حيث توّجت الكاميرون لأول مرة بلقبها.
ومع اقتراب التصفيات من نهايتها، فإن الطريق إلى كوت ديفوار يتبلور تدريجيا بينما يستعد العالم لأكبر حدث كرة قدم في أفريقيا.
وبعد الجولة المثيرة من التصفيات هذا الأسبوع، ضمنت ست دول مكانها في النهائيات بعد انضمامها إلى البلد المضيف كوت ديفوار، هي: الجزائر والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والسنغال حاملة اللقب.
وأكد الأمين العام للكاف، فيرون موسينغو-أومبا أيضًا أن القرعة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2023 ستقام في سبتمبر/أيلول 2023.
وسيتم تأكيد الموعد والمكان في الوقت المناسب.
ومع الاهتمام العالمي المتزايد بسرعة بمسابقات الكاف، يتوقع الاتحاد الأفريقي عددًا قياسيًا من الجماهير التي ستشاهد البث التلفزيوني لأبرز بطولة قارية، العام المقبل، والتي تحمل حاليًا أيضًا الرقم القياسي لكونها أكبر حدث في أفريقيا.
كما هو واضح في مسابقات الكاف التي اختتمت مؤخرًا، اتخذ الكاف خطوات عملاقة في تعزيز تجربة المشاهدة وحضور الملاعب لمسابقاتها من خلال إدخال تكنولوجيا البث المتطورة بالإضافة إلى المشاركة الرقمية، مما أدى إلى منتج عالمي المستوى يتم مشاهدته عالميًا.