رسميا.. الكاف يعلن موعد قرعة وافتتاح وختام كأس أمم أفريقيا 2023

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) رسميًا مواعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث من المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير/كانون الثاني 2024 على ملعب الحسن واتارا في إبيمبي بأبيدجان.

وستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع وتضم أفضل 24 دولة في أفريقيا رسميًا في 11 فبراير/شباط 2024.

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إن هذه هي النسخة الرابعة والثلاثون من البطولة وتعود إلى كوت ديفوار للمرة الثانية بعد أن أقيمت هناك لأول مرة في العام 1984 حيث توّجت الكاميرون لأول مرة بلقبها.