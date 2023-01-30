بتهم تهريب المخدرات والسلاح وغسيل أموال.. اعتقال المغربي محمد جرايا بطل "الكيك بوسينغ" في هولندا

ولا شك أن هذه الاتهامات من الممكن جدا أن تضع حدا لمسيرة مهنية واعدة للبطل المغربي البالغ عمره 26 عاما الذي أعلن عودته للحلبة في 11 فبراير/شباط المقبل في مدينة إيسن الألمانية.

وأعلنت وسائل الإعلام الهولندية عن هذا الاعتقال التي زعمت أن الشرطة اعتقلت مؤخرًا لاعب "الكيك بوكسينغ" وأعادت احتجازه.

وحسب المصادر نفسها، فإن جرايا تعرضت للتهديد من قبل عصابة إجرامية بعد سرقة كمية كبيرة من الكوكايين تمت في مدينة دن بوش.

وكان الشاب المغربي قد تعرض لهجوم في صالة ألعاب رياضية حيث كان يتدرب ومرتين في متجر يملكه والده، قبل أن يضطر إلى بيعه.

ومع ذلك، رفضت السلطات الهولندية تقديم تفاصيل عن القضية، بينما أكدت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية أن جرايا اعتقل في منزله الخميس الماضي، حيث مثل أمام قاضٍ أمر باحتجازه حتى يوم الأربعاء المقبل.