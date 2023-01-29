ما أسباب تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم؟
وصل ليفربول إلى منتصف الموسم ورصيده 29 نقطة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل المركز التاسع في الجدول بعد التعادل المحبط بدون أهداف مع تشيلسي، يوم السبت الماضي.
وبطبيعة الحال، هناك العديد من النقاط للحديث ولكن ليس هناك شك في أن معاناة النادي مرتبطة بالنجم المصري محمد صلاح الذي لم يتمكن من الوصول إلى مستواه المتألق هذا الموسم.
وخاض صلاح 90 دقيقة كاملة على ملعب أنفيلد ضد تشيلسي لكنه عانى في الجانب الأيمن من الهجوم حيث خاض مباراته الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن يسجل أي هدف لأول مرة منذ عامين.
وبالنظر إلى حقيقة أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما لم يصل إلى أفضل حالاته طوال الموسم، فقد بحثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في الأسباب التي تجعل المهاجم المصري يكافح لتحقيق أفضل مستوياته.
حسرة دولية مع مصر
ليس يوم السبت فقط، منذ كأس العالم أو حتى هذا الموسم، بدا صلاح بعيدا عن مستواه المعهود. يمكنك المجادلة بأن النجم المصري لم يكن مصدرا لإزعاج المدافعين كالمعتاد، ومنذ ما يقرب من عام.
ويمكن أن نعزو ذلك إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية في فبراير/شباط الماضي. قبل الانطلاق للمنافسة في الكاميرون، كان صلاح في حالة جيدة - حيث سجل 23 هدفًا في 26 مباراة في جميع المباريات خلال النصف الأول من الموسم.
لكنه سيواجه حسرة أثناء تواجده خارج مصر، حيث خسر المباراة النهائية بركلات الترجيح ضد السنغال بركلات الترجيح حيث لم تتح له الفرصة لتسديد ركلة الجزاء. لتدليك الجرح بالملح سدد ساديو ماني زميله في ليفربول آنذاك ركلة الجزاء الحاسمة.
لكن إذا لم يكن ذلك سيئًا بما فيه الكفاية، فبعد شهر، لعبت مصر مع السنغال مرة أخرى، حيث خسرت أيضًا بركلات الترجيح لتفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم.
وهذه المرة سدد صلاح ركلة جزاء - لكنه أخطأ. ومرة أخرى كان ماني يسدد ركلة الجزاء الحاسمة ليرسل السنغال إلى مونديال قطر.
وتراجع مستواه مع ليفربول لبقية الموسم، حيث سجل ثمانية أهداف فقط من المباريات الـ 25 المتبقية بعد عودته من كأس الأمم الأفريقية وثلاث مرات فقط في 15 مباراة بعد الفشل في التأهل لكأس العالم.
وتحسنت أرقامه بشكل طفيف، حيث سجل 17 هدفا من 29 مباراة، إلا أنه لا يزال لا يبدو خطيرا خلال المباريات.
خط الهجوم الجديد غير فعال
كانت ستبدو دائما وكأنها مهمة مستحيلة، لكن محاولة إعادة إنشاء ثلاثي هجومي قوي مثل ماني وروبرتو فيرمينو وصلاح في ذروتهم كان له تأثير كبير على ملعب أنفيلد.
ومع ظهور فيرمينو وكأنه تجاوز أفضل مستوياته وبيع ماني لبايرن ميونخ في الصيف حدثت فترة انتقالية لهجوم ليفربول.
وكان ليفربول حكيما بما يكفي لإدراك المشكلة واستثمر كثيرا، حيث تعاقد مع لويس دياز قبل عام وداروين نونيز في الصيف مقابل 135 مليون جنيه إسترليني.
لكن كلاهما حظه كان سيئا تعرض دياز للإصابة في الركبة منذ أكتوبر/تشرين الأول ولن يُتوقع عودته حتى مارس/آذار، بينما لا يزال نونيز يجد قدميه بعد أن فشل حتى الآن في الارتقاء إلى مستوى التوقعات. وصول كودي جاكبو هذا الشهر سابق لأوانه لإصدار أي حكم عليه.
وهذا ليس خطأ صلاح بالطبع، لكن هذا يعني أن الانسجام الذي كان لديه سابقًا مع ماني وفيرمينو قد انتهى منذ فترة طويلة.
خط الوسط في مرحلة انتقالية
ليس فقط خط الهجوم في ليفربول هو ما يثير القلق، إذا كان هناك أي شيء يجب أن يواجهه ليفربول فهو إضافة أقدام جديدة إلى خط الوسط المتعثر.
وشيء واحد ليس عديم الخبرة، مع وجود رؤساء عناصر خبرة مثل القائد غوردان هندرسون وتياغو ألكانتارا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر.
وبغض النظر عن أوكسليد-تشامبرلين – فقد تجاوز البقية منهم 30 عاما، ولقد أثبت نابي كيتا أنه لاعب جيد في الفريق خلال السنوات الخمس التي قضاها في النادي، لكن أمثال كورتيس جونز وهارفي إليوت ما زالوا يفتقدون الخبرة على الرغم من إظهارهم لقدرات واعدة.
ولا توجد أرضية صلبة في وسط ليفربول؛ لذلك يسعى يورغن كلوب للتعاقد مع الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام.
ليفربول لا يستغل نقاط قوته
بات من النادر رؤية صلاح يركض سريعا ومعه الكرة قبل أن يسددها في المرمى ببراعة، إذ أنه غالبًا ما تشهد الهجمات المرتدة لليفربول القوة الجبارة لصلاح في التقاط الكرة في المساحة بسرعة والتقدم نحو تسجيل هدف لا مفر منه تقريبًا.
ومع ذلك، فقد أصبح ذلك أقل تكرارًا في أنفيلد. ليفربول أبطأ قليلاً في رفع الإيقاع عما كان عليه في السنوات الأخيرة وهذا لا يتماشى مع نقاط القوة للنجم المصري.
ومن المؤكد أنه لم يبتعد عن المباريات بسبب سجله المتواضع في الأهداف هذا الموسم، لكن هجوم ليفربول الثقيل نسبيًا في كثير من الأحيان يضر بأداء صلاح.
الماضي أفضل ما لديه؟
يمكن أن يأتي انخفاض مستوى صلاح أيضًا من عامل لا يستطيع أي لاعب التغلب عليه.
وفي أفضل حالاته، كان لدى صلاح السرعة والطاقة لمهاجمة الخصوم بلا هوادة لمدة 90 دقيقة، لكن يبدو أن ذلك قد تضاءل في الآونة الأخيرة.
ولا يقتصر الأمر على أنه يبدو غير قادر على تخطي المدافعين بلا رحمة وبقدر ما كان يفعل من قبل، ولكن خفة حركته بدأت أيضًا على ما يبدو في الانحسار بعيدًا عنه - مع وضع الكرة على قدمه اليسرى والالتفاف بتسديدة على المرمى ميزة أخرى لا نراها كثيرًا الآن.
وهذا لا يعني أن صلاح انتهى، يمكن أن يكون مستواه مجرد ومضة، وعليك فقط رؤية أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لإظهار كيف يمكن للاعبين الاستمرار في الأداء على أعلى مستوى لفترة طويلة حتى الثلاثينيات من العمر.
لكنها ميزة مقلقة لمشجعي ليفربول فيما أصبح بالفعل موسم منسي على ميسيسايد.