ما أسباب تراجع مستوى محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم؟

وصل ليفربول إلى منتصف الموسم ورصيده 29 نقطة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل المركز التاسع في الجدول بعد التعادل المحبط بدون أهداف مع تشيلسي، يوم السبت الماضي.

وبطبيعة الحال، هناك العديد من النقاط للحديث ولكن ليس هناك شك في أن معاناة النادي مرتبطة بالنجم المصري محمد صلاح الذي لم يتمكن من الوصول إلى مستواه المتألق هذا الموسم.

وخاض صلاح 90 دقيقة كاملة على ملعب أنفيلد ضد تشيلسي لكنه عانى في الجانب الأيمن من الهجوم حيث خاض مباراته الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن يسجل أي هدف لأول مرة منذ عامين.