نانت يعاقب مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة أمام تولوز

قررت إدارة نادي نانت فرض غرامة مالية على مهاجمه المصري مصطفى محمد بعدما رفض المشاركة أمام تولوز، أمس الأحد في الدوري الفرنسي.

وأكدت إذاعة "RMC" أن نانت فرض غرامة مالية على مصطفى محمد دون الكشف عن قيمة الغرامة.

وكان النجم المصري البالغ من العمر 25 عاما قد رفض اللعب أمام تولوز لرفضه ارتداء شعار المثلية.