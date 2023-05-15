نانت يعاقب مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة أمام تولوز
قررت إدارة نادي نانت فرض غرامة مالية على مهاجمه المصري مصطفى محمد بعدما رفض المشاركة أمام تولوز، أمس الأحد في الدوري الفرنسي.
وأكدت إذاعة "RMC" أن نانت فرض غرامة مالية على مصطفى محمد دون الكشف عن قيمة الغرامة.
وكان النجم المصري البالغ من العمر 25 عاما قد رفض اللعب أمام تولوز لرفضه ارتداء شعار المثلية.
وكشف مصطفى محمد، أسباب رفضه المشاركة أمام ضد تولوز، وكتب على موقع "تويتر": "لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن عليّ أن أوضح موقفي".
وأضاف: "احترام الاختلافات يعني احترام الآخر، احترام الذات، واحترام ما سيكون مشتركًا وما سيظل مختلفًا عليه".
وتابع مصطفى محمد: "أحترم كل الاختلافات وأحترم جميع المعتقدات والعقائد، ويمتد الاحترام للآخرين لكنه يشمل أيضًا احترامي لمعتقداتي الخاصة".
وأردف: "وبالنظر لأصولي وثقافتي لم أستطع أن أشارك في هذه الحملة، وأتمنى أن يتم احترام قراري إلى جانب رغبتي بألا أجادل بذلك وأن يعامل الجميع باحترام".
وقالت صحيفة "ليكيب" إن مصطفى محمد سافر مع لاعبي نانت لكنه رفض ارتداء شارة دعم المثليين وبالتالي لم يلعب المباراة.
وذكرت "ليكيب" أن مصطفى محمد بقي في الفندق بينما ذهب زملاؤه إلى الملعب.
وشارك مصطفى محمد مع نانت 48 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفًا وأسهم في 5.