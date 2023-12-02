تأجيل مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين بسبب الثلوج
تقرر تأجيل مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين، بعد ظهر اليوم السبت، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.
وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "نأسف كثيرًا لاضطرارنا إلى إلغاء المباراة، لكن سلامة جماهيرنا ومشجعي أونيون برلين لها الأولوية المطلقة".
وأضاف دريسن: "سنبلغكم بموعد جديد محتمل للمباراة في أقرب وقت ممكن".
وكان من المقرر أن تبدأ المباراة الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.
ومع ذلك، أدى تساقط الثلوج بكثافة ودرجات الحرارة المتجمدة إلى تأجيل المباراة.
كما تم إلغاء وسائل النقل المحلية بسبب سوء الأحوال الجوية – بما في ذلك القطارات من وإلى ميونخ.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما يصل إلى -13 درجة مع تساقط الثلوج، طوال ليلة الجمعة وحتى يوم السبت.
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني حاليًا في الدوري بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر.
ولم يخسر بايرن ميونخ حتى الآن، حيث فاز 10 مرات، وتعادل مرتين، ويملك 32 نقطة، لكن التأجيل سيسمح لباير ليفركوزن بتوسيع تقدمه إلى نقطتين في القمة عندما يستضيف بروسيا دورتموند غدا الأحد.
وفي الجانب الآخر، وبعد مسيرة خيالية نقلتهم من الدوري الألماني الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ثم إلى دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة، عانى يونيون برلين هذا الموسم.
وبعد 9 خسائر في أول 11 مباراة بالدوري، انفصل الفريق عن مدربه أورس فيشر الشهر الماضي.
كما أُقصى الفريق من دوري أبطال أوروبا بعد فشله في الفوز بأي من مبارياتهم الخمس في دور المجموعات.
ويملك يونيون برلين 7 نقاط فقط من 12 مباراة ويحتل المركز الأخير.
وفي الجولة المقبلة من البطولة، السبت المقبل، سيحل بايرن صاحب المركز الثاني ضيفًا على إينتراخت فرانكفورت، بينما يلعب أونيون برلين فريق الذيل خارج ملعبه في مواجهة بروسيا مونشنجلادباخ.