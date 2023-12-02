تأجيل مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين بسبب الثلوج

تقرر تأجيل مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين، بعد ظهر اليوم السبت، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وقال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "نأسف كثيرًا لاضطرارنا إلى إلغاء المباراة، لكن سلامة جماهيرنا ومشجعي أونيون برلين لها الأولوية المطلقة".

وأضاف دريسن: "سنبلغكم بموعد جديد محتمل للمباراة في أقرب وقت ممكن".

وكان من المقرر أن تبدأ المباراة الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

ومع ذلك، أدى تساقط الثلوج بكثافة ودرجات الحرارة المتجمدة إلى تأجيل المباراة.

كما تم إلغاء وسائل النقل المحلية بسبب سوء الأحوال الجوية – بما في ذلك القطارات من وإلى ميونخ.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما يصل إلى -13 درجة مع تساقط الثلوج، طوال ليلة الجمعة وحتى يوم السبت.