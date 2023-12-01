ماركا: ألفونسو ديفيز يرفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ
كشفت صحيفة "ماركا" أن المدافع الكندي ألفونسو ديفيز يرفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ.
وينتهي عقد ديفيز، البالغ من العمر 23 عاما، مع بايرن ميونخ في يونيو 2025، ما يعني أن الصيف المقبل سيكون الفرصة الأخيرة للنادي البافاري للحصول على المال من خلال بيعه، وإلا فإنه سيخسر اللاعب مجانا في 2025.
وأكدت الصحيفة أن بايرن ميونخ يرغب في تجديد عقد ديفيز، ولا يريد رحيله مجانا، لكن يبدو أن رغبة اللاعب هي مغادرة النادي.
وأشارت "ماركا" إلى أن محاولات بايرن ميونخ لم تحقق، حتى الآن المطلوب من ديفيز، رغم اعتقاد النادي البافاري أنه يملك الوقت. وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ يعلم بأن ديفيز هدف لعدة أندية (ريال مدريد ومانشستر سيتي).
وأفادت بأن ريال مدريد يحافظ على علاقة ممتازة مع بايرن ميونخ، رغم أن النادي البافاري كان من أوائل الذين رفضوا دوري السوبر الأوروبي.
خطوط حمراء
ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن بايرن ميونخ لا يريد تكرار ما حدث مع ديفيد ألابا الذي غادر النادي البافاري إلى ريال مدريد في 2021 في صفقة انتقال حر، مع فارق أن ديفيز يبلغ من العمر 23 عاما، مقابل 31 عاما حاليا لألابا.
وفي هذه المرحلة، فإن نهج بايرن ميونخ هو عدم تجديد عقد ديفيز قبل 30 يونيو، وعرضه للبيع في السوق الصيفي، والهدف ليس جني المال بل عدم رؤية موهبة أخرى تغادر أليانز أرينا دون مقابل.
ورغم أن تقارير ألمانية أشارت إلى أن بايرن ميونخ ينوي تقديم عرض سخي لديفيز إلا أنه لن يتجاوز حدود ما يعتبرونه خطيرًا للحفاظ على النظام في غرفة تبديل الملابس.
موقف ريال مدريد
في المقابل لا يبدو أن ريال مدريد في عجلة من أمره فيما يتعلق بالتعاقد مع ديفيز رغم سعيه لتقوية مركز الظهير الأيسر.
وذكرت "ماركا" أن عودة فيرلاند ميندي كانت مطمئنة تمامًا، لكن الشك في الإصابة يظهر دائمًا عند الحديث عن المدافع الفرنسي.
وختمت "ماركا" تقريرها بالتأكيد على أن ريال مدريد سيظل صبورا، كما لا يستبعد تقديم عرض في يونيو المقبل حال رفض اللاعب تجديد عقده مع بايرن ميونخ، مع تبقي عام على نهاية العقد بين الطرفين.