ماركا: ألفونسو ديفيز يرفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ

وأشارت "ماركا" إلى أن محاولات بايرن ميونخ لم تحقق، حتى الآن المطلوب من ديفيز، رغم اعتقاد النادي البافاري أنه يملك الوقت. وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ يعلم بأن ديفيز هدف لعدة أندية (ريال مدريد ومانشستر سيتي).

وأفادت بأن ريال مدريد يحافظ على علاقة ممتازة مع بايرن ميونخ، رغم أن النادي البافاري كان من أوائل الذين رفضوا دوري السوبر الأوروبي.

خطوط حمراء

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن بايرن ميونخ لا يريد تكرار ما حدث مع ديفيد ألابا الذي غادر النادي البافاري إلى ريال مدريد في 2021 في صفقة انتقال حر، مع فارق أن ديفيز يبلغ من العمر 23 عاما، مقابل 31 عاما حاليا لألابا.

وفي هذه المرحلة، فإن نهج بايرن ميونخ هو عدم تجديد عقد ديفيز قبل 30 يونيو، وعرضه للبيع في السوق الصيفي، والهدف ليس جني المال بل عدم رؤية موهبة أخرى تغادر أليانز أرينا دون مقابل.

ورغم أن تقارير ألمانية أشارت إلى أن بايرن ميونخ ينوي تقديم عرض سخي لديفيز إلا أنه لن يتجاوز حدود ما يعتبرونه خطيرًا للحفاظ على النظام في غرفة تبديل الملابس.