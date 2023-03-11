بنزيما يسخر من تصريحات ديشامب حول مغادرته منتخب فرنسا خلال كأس العالم (صور)
رد كريم بنزيما قائد ريال مدريد على تصريحات ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي التي تحدث خلالها عن مغادرة الفائز بالكرة الذهبية معسكر منتخب فرنسا خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابة.
ونشر بنزيما تصريحات ديشامب على صفحته على "إنستغرام" ورد عليها: "يا لها من جرأة"، وهو ما يعني اتهام مدرب المنتخب الفرنسي بالكذب وعدم قول الحقيقة.
كما نشر مهاجم ريال مدريد صورة عبر ستوري "إنستغرام" كتب عليها: "ديدييه المقدس، ليلة سعيدة"، والتعليقان مصحوبان بوجه مهرج كسخرية من تصريحات ديشامب.
وقال ديشامب في تصريحات لصحيفة "le parisien" حول قضية كريم بنزيما: "إنه يهيننا أن نقول ذلك. هناك حقيقة واحدة وكريم يعرفها جيدا، فقد انضم للمنتخب في 14 نوفمبر بعد فترة من عدم اللعب في ناديه (كانت آخر مباراة له مع ريال مدريد في 2 نوفمبر ضد سلتيك، وقد لعب 26 دقيقة). اتبع برنامجًا فرديًا، وتم تأجيل عودته إلى التدريب الجماعي".
وأضاف: "لم أكن متأكدًا بنسبة 100٪ من أنه يمكنه بدء المباراة الأولى ضد أستراليا. عندما أصيب كريم، نقله طبيبنا إلى عيادة سبيتار لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي. أرسل كريم النتائج إلى أحد أطبائه في مدريد وأبدى رأيه أيضًا. عندما عاد إلى الفندق، كان قد تجاوز منتصف الليل بالفعل. التقيت كريم في غرفته رفقة طبيبنا الذي جاء لإعطائي تقرير التصوير بالرنين المغناطيسي".
وتابع مدرب المنتخب الفرنسي: "كريم كان مستاء لأن كأس العالم هذه كانت تعني له الكثير. قال لي إنه مات، في أفضل السيناريوهات، لا يمكن أن تتم عودته إلى التدريب قبل 10 ديسمبر. كان يضطر إلى المغادرة، لكنه يبرر هذا الاختيار باهتمامه بالتفكير في الفريق. كنا معًا لمدة عشرين دقيقة. قبل أن أتركه قلت له: "كريم لا تتعجل، أنت تنظم عودتك مع مدير الفريق".
وأكد ديشامب أنه فوجئ برحيل بنزيما وقال: "عندما استيقظت، أدركت أنه رحل. إنه قراره، لن يخبرك بخلاف ذلك، أنا أفهمه وأحترمه".