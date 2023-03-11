بنزيما يسخر من تصريحات ديشامب حول مغادرته منتخب فرنسا خلال كأس العالم (صور)

ونشر بنزيما تصريحات ديشامب على صفحته على "إنستغرام" ورد عليها: "يا لها من جرأة"، وهو ما يعني اتهام مدرب المنتخب الفرنسي بالكذب وعدم قول الحقيقة.

كما نشر مهاجم ريال مدريد صورة عبر ستوري "إنستغرام" كتب عليها: "ديدييه المقدس، ليلة سعيدة"، والتعليقان مصحوبان بوجه مهرج كسخرية من تصريحات ديشامب.

وقال ديشامب في تصريحات لصحيفة "le parisien" حول قضية كريم بنزيما: "إنه يهيننا أن نقول ذلك. هناك حقيقة واحدة وكريم يعرفها جيدا، فقد انضم للمنتخب في 14 نوفمبر بعد فترة من عدم اللعب في ناديه (كانت آخر مباراة له مع ريال مدريد في 2 نوفمبر ضد سلتيك، وقد لعب 26 دقيقة). اتبع برنامجًا فرديًا، وتم تأجيل عودته إلى التدريب الجماعي".