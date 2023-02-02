مصدر: أسامة نبيه يهدد بالرحيل من جهاز الزمالك حال عدم تعاون فيريرا

وقرر نادي الزمالك عودة فيريرا مدربًا بعد حوالي 9 أيام من إقالته، ولكن بطاقم أجنبي جديد، وسيبدأ عمله بعد مباراة فاركو يوم الإثنين المقبل.

ولم يعلن الزمالك رسميًا عودة فيريرا لقيادة الزمالك حتى الآن.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن أسامة نبيه هدد بالرحيل خلال الفترة المقبلة، حال عدم تعاون فيريرا معه.

وأشار المصدر إلى أن تهديد أسامة نبيه بالرحيل جاء إذا كرر فيريرا نفس سلوكه السابق، بعدم الاستماع إليه هو والجهاز المعاون وعلى رأسهم أحمد عبدالمقصود.

ومن المنتظر حسم الأمر مع مجلس الإدارة خلال الأيام القادمة.