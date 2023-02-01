بسبب المديونيات.. اتحاد الكرة المصري يرفض قيد صفقات الزمالك الجديدة
رفض الاتحاد المصري لكرة القدم قيد الصفقات الجديدة لفريق الزمالك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري، بسبب مديونيات النادي الأبيض.
وأبرم الزمالك صفقة التعاقد مع المغربي أحمد بلحاج لاعب فريق أسوان على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بجانب تعاقده مع ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي.
ونجح الزمالك في قطع إعارة لاعب الفريق محمود شبانة الذي كان في سموحة وتم التوصل لاتفاق لفسخ إعارته.
وقرر الاتحاد المصري عدم قيد صفقات الزمالك بسبب المستحقات المالية المتأخرة لبعض لاعبيه والديون التي أسفرت عن عدة شكاوى ضد القلعة البيضاء.
وتوجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل التوصل لاتفاق بشأن قيد لاعبيه الجدد.
وترددت أنباء حول اندلاع مشادة بين رئيس الزمالك وموظفي الاتحاد المصري بشأن قيد لاعبي الفريق الأبيض.
وقال مصدر بنادي الزمالك إن مسؤولي القلعة البيضاء حجزوا أماكن للقيد على نظام ( TMS) لحين سداد المبالغ المستحقة ولكن عدم سداد هذه المستحقات يهدد أيضاً بعدم تفعيل الصفقات.
وفيما يلي بيان اتحاد الكرة المصري:
أُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك.
وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب.
وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية.
وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي.
ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد.
لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط.