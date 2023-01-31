رسميًا.. الزمالك يحصل على خدمات المغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان

وأصدر نادي أسوان بيانًا رسميًا قال فيه إن مجلس الإدارة برئاسة المستشار الدكتور الشافعي صالح قرر بيع أحمد بلحاج لنادي الزمالك بعد مشاورات مع لجنة الكرة، والمدير الفني للفريق الأول، واستطلاع رغبة اللاعب المغربي.

وأضاف في بيانه: "بعد مفاوضات أجريت على مدار اليومين الماضيين لدراسة العرض الرسمي المقدم من نادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب؛ سعت إدارة نادي أسوان خلال المفاوضات للحصول على أفضل المزايا التعاقدية، حفاظا على حقوق النادي".

فقد تمت الموافقة على الآتي:

- الموافقة على إعارة اللاعب أحمد بلحاج حتى نهاية الموسم 2022/2023 لنادي الزمالك طبقا للعرض الرسمي الوحيد الذي تلقاه نادي أسوان.

- لنادي الزمالك الحق في تفعيل بند شراء اللاعب خلال أسبوعين من نهاية الموسم 2022/2023.

- ليصل إجمالي إتمام الإعارة والبيع 18 مليون جنيه لصالح نادي أسوان.

- لنادي أسوان الحق في الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع أو إعارة اللاعب داخليا أو خارجيا بعد تفعيل بند بيع اللاعب في الموسم الجديد.

- يحق لنادي أسوان الحصول على مميزات وحوافز مالية طبقا لمشاركات اللاعب محليا وأفريقيا وعدد الأهداف التي يسجلها خلال مدة الإعارة.

- ويؤكد نادي أسوان أن العرض الجدي والرسمي الوحيد الذي تلقاه اللاعب ووصل إدارة النادي كان من نادي الزمالك، وتلقى النادي اتصالا من أحد الأندية بعرض لم يتجاوز 7 ملايين جنيه للبيع النهائي للاعب ولذلك سعت إدارة نادي أسوان من خلال العرض الرسمي المقدم لها من نادي الزمالك أن تحقق أفضل العوائد المالية بما يتناسب مع إمكانات وقيمة اللاعب الفنية والصورة التي ظهر بها، مع سريان عقده لمدة موسم آخر.