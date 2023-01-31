طارق حامد: الزمالك حاول بيعي لبيراميدز.. وهذه حقيقة تهربي من التجديد

وجه طارق حامد، لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي، رسالة قوية لتوضيح موقفه بشأن عدة ملفات تخص تجربته السابقة مع الزمالك المصري.

وقال حامد في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "كان لا بد أن أظهر لتوضيح الحقائق كاملة لجمهور الزمالك لأنه الأغلى في حياتي ولهم فضل كبير علي".

وأضاف: "لم أتخيل أبدا أن يشكك جمهور الزمالك في إخلاصي وحبي للفريق، أنا تعرضت للنزيف في الملعب ورفضت مغادرة لقاء نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية".