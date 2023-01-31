طارق حامد: الزمالك حاول بيعي لبيراميدز.. وهذه حقيقة تهربي من التجديد
وجه طارق حامد، لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي، رسالة قوية لتوضيح موقفه بشأن عدة ملفات تخص تجربته السابقة مع الزمالك المصري.
وقال حامد في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "كان لا بد أن أظهر لتوضيح الحقائق كاملة لجمهور الزمالك لأنه الأغلى في حياتي ولهم فضل كبير علي".
وأضاف: "لم أتخيل أبدا أن يشكك جمهور الزمالك في إخلاصي وحبي للفريق، أنا تعرضت للنزيف في الملعب ورفضت مغادرة لقاء نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية".
وأشار إلى أنه لم يتهرب من المباريات بسبب الإصابة، موضحا أنه تعرض للإصابة بكدمة قوية يوم 8 يناير 2022 وكان بحاجة للتأهيل لفترة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع.
وتابع: "حصلت على إذن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة للتأهيل خارج النادي، ولم أشعر بتحسن في نهاية شهر فبراير الماضي.. ولجأت لطبيب آخر للتعرف على موقف إصابتي وأبلغت المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا بأنني لست جاهزا".
وأوضح أن أمير مرتضى طلب منه السفر للمغرب لدعم الفريق نفسيا في لقاء الوداد بدوري أبطال أفريقيا، ولكنني فوجئت بأنباء أنني تهربت من السفر، رغم أن عدم سفري يرجع لعدم تواجد أخصائي تأهيل مع الفريق لتعرضه لظروف عائلية.
وأكد أن فيريرا طلب منه التواجد في المعسكر قبل لقاء الوداد المغربي في القاهرة لأنه أحد قادة الفريق، وكان مقتنعا بأنني لا أستطيع المشاركة في ظل غياب طويل وأهمية تلك المباراة.
وأوضح أنه عقد جلسة مع فيريرا قبل لقاء بيترو أتلتيكو الأنغولي وعاد للمشاركة في لقاءات الدوري، ولكنه كان يشعر بآلام مستمرة وكان يشعر بأنه بعيد عن مستواه الطبيعي.
وأضاف: "لجأت لطبيب آخر بمحافظة المنصورة وهو الدكتور أحمد حسين بعد الحصول على موافقة فيريرا وتواصلت مع أخصائي تأهيل في إسبانيا، والطبيب أكد لي أنه لم يكن من الصائب عودتي للمباريات لمعاناتي من الإصابة".
وأوضح أنه تحمل نفقات السفر والعلاج في إسبانيا على حسابه الخاص رغم أن الزمالك يعلم كافة خطواته وقدم الأوراق والمستندات التي تثبت حقه.
وأشار إلى أنه لم يماطل في تجديد عقده بل تحدث مع اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب، موضحا أن التجديد كان مسألة وقت ولكن عودة المجلس المنتخب أجلت هذا الملف.
وأضاف: "فوجئت بعدم التفاوض معي للتجديد في الفترة بين نوفمبر 2021 إلى مارس 2022، وفي مارس تحدث معي رئيس النادي ولم يعرض علي الأرقام التي أعلنها في الإعلام، وكان لا يجب الحديث في الإعلام عن هذه الأمور والأرقام وطلبت مهلة للتفكير وقتها".
وتابع: "فوجئت باتهامي بالمماطلة والتهرب من التجديد لدرجة أنني خرجت من الملعب وفوجئت بعرضي للبيع، رغم أنني فوجئت بعد كأس العالم 2018 بإرسال الاستغناء الخاص بي لنادي بيراميدز بمبلغ خيالي ولكنني رفضت وتمسكت بالزمالك".