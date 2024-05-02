أندية لندن تنافس النصر السعودي على صفقة مهمة
أفادت صحيفة "ذا صن" أن ثلاثة أندية في لندن تنافس النصر على المدافع البرازيلي تياغو سيلفا.
وأكد تياغو سيلفا البالغ من العمر 39 عامًا قبل أيام أنه سيترك تشيلسي بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم.
وأكدت الصحيفة أن سيلفا لا ينوي الاعتزال وأن لديه الكثير من العروض بينها عرض من ناديه السابق فلومينينسي.
لكن فلومينينسي والنصر يواجهان منافسة من إنجلترا، حيث تسعى ثلاثة أندية في لندن للحصول على توقيع سيلفا، في حين سيكون العامل القوي في قرار اللاعب هو عائلته.
وذكرت "ذا صن" أن بيل زوجة سيلفا تستقر في لندن، بينما يلعب ابناه إيساغو وإياغو في أكاديمية تشيلسي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فلومينينسي يعتقد أن المدافع سيرغب في العودة للفريق، حيث لعب 97 مرة بين عامي 2006 و2008.
ولعب سيلفا لدينامو موسكو بنظام الإعارة، قبل أن يتنقل بين أندية ميلان، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي.
ولعب سيلفا 315 مباراة مع باريس سان جيرمان، و151 مباراة مع تشيلسي، و119 مباراة مع ميلان.
وعند تأكيد خروجه من ستامفورد بريدج، قال سيلفا: "جئت إلى هنا بنية البقاء لمدة عام فقط وانتهى الأمر بأربع سنوات، ليس فقط بالنسبة لي ولكن لعائلتي أيضًا".
وأضاف: "الطريقة التي أتيت بها إلى النادي، بدعم من النادي، وصلت إلى النادي كقائد على الرغم من أنني لم أشعر بذلك، بعد أن وصلت كرجل جديد".
وتابع البرازيلي: "من الصعب دائمًا الاندماج ولكن شيئًا فشيئًا أصبحت جزءًا من المجموعة ولعب لامبارد دورًا كبيرًا في ذلك، أنا ممتن له على ذلك".
وأكد: "لم أتخيل حتى في أعنف أحلامي أنني أستطيع تحقيق مثل هذه الأشياء العظيمة والفوز بأحد أفضل الألقاب الاحترافية، دوري أبطال أوروبا، في أحد أكبر الأندية في العالم".
وختم: "الوداع هو لأولئك الذين يغادرون ولا يعودون، أنوي العودة يومًا ما".