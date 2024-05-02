أندية لندن تنافس النصر السعودي على صفقة مهمة

أفادت صحيفة "ذا صن" أن ثلاثة أندية في لندن تنافس النصر على المدافع البرازيلي تياغو سيلفا.

وأكد تياغو سيلفا البالغ من العمر 39 عامًا قبل أيام أنه سيترك تشيلسي بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم.

وأكدت الصحيفة أن سيلفا لا ينوي الاعتزال وأن لديه الكثير من العروض بينها عرض من ناديه السابق فلومينينسي.

لكن فلومينينسي والنصر يواجهان منافسة من إنجلترا، حيث تسعى ثلاثة أندية في لندن للحصول على توقيع سيلفا، في حين سيكون العامل القوي في قرار اللاعب هو عائلته.

وذكرت "ذا صن" أن بيل زوجة سيلفا تستقر في لندن، بينما يلعب ابناه إيساغو وإياغو في أكاديمية تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فلومينينسي يعتقد أن المدافع سيرغب في العودة للفريق، حيث لعب 97 مرة بين عامي 2006 و2008.