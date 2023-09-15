تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وجاءت المباريات المؤجلة كالتالي:

الأهلي والجونة في الجولة الرابعة، الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة التاسعة، المقاولون العرب وبيراميدز، الإسماعيلي وفيوتشر، سيراميك كليوباترا والمصري في الجولة العاشرة، الأهلي مع الداخلية والزمالك وفاركو بالجولة الـ12.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري للموسم الجديد يوم 18 سبتمبر الحالي، وينتهي يوم 30 يوليو المقبل.

وتقرر إقامة مباراة الأهلي والمصري في الجولة الأولى يوم 19 سبتمبر على ملعب برج العرب.

ويلعب الزمالك مع بيراميدز يوم 21 سبتمبر على ملعب الدفاع الجوي.

وتحدد يوم الأحد 8 أكتوبر موعدا لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الثالثة، على ملعب برج العرب.

وتقرر إقامة مواجهة الزمالك مع الإسماعيلي يوم 19 فبراير المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية.

ووفقا للائحة رابطة الدوري المصري، سيحصل البطل على 5 ملايين جنيه إسترليني، على أن يحصل كل نادٍ مشارك على مليون جنيه مصري يتم سدادها بعد نهاية الموسم.

والأهلي هو بطل الموسم الماضي في الدوري المصري، كما أنه البطل التاريخي للمسابقة برصيد 43 لقبا، مقابل 14 لقبا للزمالك، و3 للإسماعيلي، ولقب لكل من المقاولون العرب وغزل المحلة والترسانة.