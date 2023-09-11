قرعة الدوري المصري للموسم 2023/2024

وتابع: "الدوري الجديد سيكون بنظامه المعتاد من دورين، ولن تكون هناك تأجيلات لأي فريق، وسيقام بنفس النظام الحالي بمشاركة 18 فريقا".

ووفقا للائحة رابطة الدوري المصري، سيحصل البطل على 5 ملايين جنيه إسترليني، على أن يحصل كل نادٍ مشارك على مليون جنيه مصري يتم سدادها بعد نهاية الموسم.

والأهلي هو بطل الموسم الماضي في الدوري المصري، كما أنه البطل التاريخي للمسابقة برصيد 43 لقبا، مقابل 14 لقبا للزمالك، و3 للإسماعيلي، ولقب لكل من المقاولون العرب وغزل المحلة والترسانة.