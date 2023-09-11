قرعة الدوري المصري للموسم 2023/2024
أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الإثنين، قرعة الدوري المصري للموسم الجديد 2023/2024.
ويلعب الأهلي أمام المصري في الجولة الأولى من الدوري المصري، في حين يلاقي الزمالك منافسه بيراميدز.
ويلعب الأهلي أمام الزمالك في الجولة العاشرة، ويلعب الأهلي مع بيراميدز في الجولة الـ14.
وسيلعب الزمالك مع بيراميدز في الجولة الـ18، على أن يلعب الأهلي مع الزمالك في الجولة الـ27، والأهلي مع بيراميدز في الجولة الـ31.
وقال أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن الدوري المصري سيبدأ يوم 18 سبتمبر وينتهي يوم 30 يوليو.
وأضاف: "طلبنا زيادة الجماهير لنصف سعة الملاعب التي تقام عليها المباريات خلال الدور الأول، وطلبنا السعة الكاملة في الدور الثاني، لكننا حتى الآن 5 آلاف لكل فريق".
وتابع: "الدوري الجديد سيكون بنظامه المعتاد من دورين، ولن تكون هناك تأجيلات لأي فريق، وسيقام بنفس النظام الحالي بمشاركة 18 فريقا".
ووفقا للائحة رابطة الدوري المصري، سيحصل البطل على 5 ملايين جنيه إسترليني، على أن يحصل كل نادٍ مشارك على مليون جنيه مصري يتم سدادها بعد نهاية الموسم.
والأهلي هو بطل الموسم الماضي في الدوري المصري، كما أنه البطل التاريخي للمسابقة برصيد 43 لقبا، مقابل 14 لقبا للزمالك، و3 للإسماعيلي، ولقب لكل من المقاولون العرب وغزل المحلة والترسانة.