فرص الترجي في التأهل لكأس العالم للأندية 2025

بعد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بركلات الترجيح، أمام أسيك أبيدجان الإيفواري، ضرب الترجي التونسي عصفورين بحجر واحد؛ إذ واصل طريقه نحو المراهنة على التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في تاريخه، كما أصبح على بعد خطوة واحدة للتأهل لكأس العالم للأندية 2025 في شكلها ونظامها الجديدين.

وتقام كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، وستشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقا، فيما منح الاتحاد الدولي لكرة القدم أندية القارة الأفريقية 4 مقاعد.

وضمن الأهلي المصري والوداد البيضاوي، المشاركة رسميا في مونديال الأندية 2025، في حين سيتنافس على البطاقتين الثالثة والرابعة 3 نواد وهي الترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي، وصن داونز الجنوب أفريقي.