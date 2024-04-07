فرص الترجي في التأهل لكأس العالم للأندية 2025
بعد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بركلات الترجيح، أمام أسيك أبيدجان الإيفواري، ضرب الترجي التونسي عصفورين بحجر واحد؛ إذ واصل طريقه نحو المراهنة على التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الخامسة في تاريخه، كما أصبح على بعد خطوة واحدة للتأهل لكأس العالم للأندية 2025 في شكلها ونظامها الجديدين.
وتقام كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، وستشهد للمرة الأولى مشاركة 32 فريقا، فيما منح الاتحاد الدولي لكرة القدم أندية القارة الأفريقية 4 مقاعد.
وضمن الأهلي المصري والوداد البيضاوي، المشاركة رسميا في مونديال الأندية 2025، في حين سيتنافس على البطاقتين الثالثة والرابعة 3 نواد وهي الترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي، وصن داونز الجنوب أفريقي.
ويملك ممثل الكرة التونسية فرصة كبيرة للتأهل لكأس العالم للأندية 2025 وذلك حسب نتائجه ونتائج صن داونز ومازيمبي في نصف نهائي ونهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال.
ويلتقي الترجي وصن داونز في نصف النهائي، فيما يجمع نصف النهائي الآخر مازيمبي والأهلي.
وفيما يلي الفرضيات التي تؤهل الترجي لمونديال الأندية 2025 والفرضية الوحيدة التي تقصيه من المشاركة.
فرضيات تأهل الترجي:
- في حال تتويجه بلقب النسخة الحالية.
- في حال تأهله للنهائي مع تأهل الأهلي المصري على حساب مازيمبي الكونغولي.
- في حال تأهل الأهلي وصن داونز للنهائي.
- في حال تأهل صن داونز ومازيمبي للنهائي مع فوز صن داونز باللقب.
فرضيات عدم تأهل الترجي:
- في حال تأهل مازيمبي الكونغولي وصن داونز للنهائي مع تتويج مازيمبي باللقب؛ إذ يتأهل الفريقان إلى مونديال الأندية مع الأهلي والوداد المغربي.