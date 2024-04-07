الموعد والقنوات الناقلة لمباراتي الترجي وصنداونز

في المقابل نجح الرباعي، ياسين مرياح ومحمد أمين توجاي ورائد بوشنبية وحسام تقا في تسجيل ركلات الترجي الأربعة.

تقام مباراة الذهاب بين الترجي وصنداونز في تونس يوم 19 أبريل، والإياب يوم 26 من نفس الشهر في جنوب أفريقيا.

وتذاع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس".