الموعد والقنوات الناقلة لمباراتي الترجي وصنداونز
أكمل فريق الترجي الرياضي التونسي عقد المتأهلين إلى دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب تجاوزه أسيك أبيدجان الإيفواري في إياب دور ربع نهائي المسابقة.
وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل السلبي، وهيّ نفس نتيجة مباراة الذهاب والتي أقيمت قبل أسبوع على ملعب "حمادي العقربي" ليتم اللجوء لركلات الترجيح، لتنتهي لصالح "الدم والذهب" بنتيجة (4-2).
وشهدت المباراة تألق حارس الترجي أمان الله مميش والذي تصدى لركلتي ترجيح من لاعبي أسيك، ليقود فريقه للتأهل للمربع الذهبي.
في المقابل نجح الرباعي، ياسين مرياح ومحمد أمين توجاي ورائد بوشنبية وحسام تقا في تسجيل ركلات الترجي الأربعة.
تقام مباراة الذهاب بين الترجي وصنداونز في تونس يوم 19 أبريل، والإياب يوم 26 من نفس الشهر في جنوب أفريقيا.
وتذاع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس".