الترجي يضرب موعدا مع صنداونز

وكاد ساليفو دياراسوبا أن يستغل هفوة من المدافع ياسين مرياح بعدما أخطأ في تمرير الكرة بالرأس للحارس مميش ليخطف مهاجم أسيك الكرة لكنها تحولت لركلة ركنية قرب نهاية الشوط الأول.

وتدخل حكم الفيديو المساعد للشك في وجود ركلة جزاء في اللعبة على الحارس مميش لكن الإعادة أوضحت عدم وجود مخالفة.

وكان رودريغو رودريغيز صاحب أخطر فرص اللقاء في الشوط الثاني حين انفرد مهاجم الترجي وانطلق نحو المرمى لكن الحارس تشارلز فولي أبعد تسديدته بنجاح.

وأنقذ مميش ركلة ترجيح من البديل كريستيان كوامي ودياراسوبا، بينما نجح مرياح وأمين توغاي ورائد بوشنبية وحسام تقا في التسجيل.