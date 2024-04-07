الترجي يضرب موعدا مع صنداونز
تصدى الحارس أمان الله مميش لركلتي ترجيح ليفوز الترجي 4-2 على مضيفه أسيك ميموزا من ساحل العاج ويبلغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، يوم السبت، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي لتتكرر نتيجة لقاء الذهاب لدور الثمانية.
ويلعب الفريق التونسي أمام ماميلودي صنداونز، الذي تفوق بركلات الترجيح أيضا على يانغ أفريكانز، في الدور قبل النهائي.
وانحصر اللعب في وسط ملعب الفريقين لتندر الفرص الخطيرة طوال 90 دقيقة.
وكاد ساليفو دياراسوبا أن يستغل هفوة من المدافع ياسين مرياح بعدما أخطأ في تمرير الكرة بالرأس للحارس مميش ليخطف مهاجم أسيك الكرة لكنها تحولت لركلة ركنية قرب نهاية الشوط الأول.
وتدخل حكم الفيديو المساعد للشك في وجود ركلة جزاء في اللعبة على الحارس مميش لكن الإعادة أوضحت عدم وجود مخالفة.
وكان رودريغو رودريغيز صاحب أخطر فرص اللقاء في الشوط الثاني حين انفرد مهاجم الترجي وانطلق نحو المرمى لكن الحارس تشارلز فولي أبعد تسديدته بنجاح.
وأنقذ مميش ركلة ترجيح من البديل كريستيان كوامي ودياراسوبا، بينما نجح مرياح وأمين توغاي ورائد بوشنبية وحسام تقا في التسجيل.