مانشستر يونايتد يكشف مصير دي خيا بعد انتهاء عقده
أعلن مانشستر يونايتد أن المباحثات جارية مع حارس مرماه ديفيد دي خيا، الذي ينتهي عقده مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة.
وانضم دي خيا إلى يونايتد، في 2011، عندما كان الفريق بقيادة أليكس فيرغسون في أطول فترة يمضيها لاعب حالي مع الفريق الذي خاض معه ما يقرب من 550 مباراة.
وقال يونايتد في بيان رسمي: "ينتهي عقد دي خيا لكن المباحثات لا تزال قائمة مع حارس المرمى الذي خدم النادي طويلًا".
وفاز دي خيا بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى بالدوري الممتاز للمرة الثانية، الموسم الماضي، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة لكنه تعرض لانتقادات بسبب الأخطاء التي ارتكبها في السنوات الماضية.
ودي خيا، البالغ من العمر 32 عامًا، أحد أعلى اللاعبين أجرًا في النادي بحسب وسائل إعلام بريطانية، لكنه لم يشارك في أي مباراة دولية من 2020.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن دي خيا سيتزوج، مطلع الأسبوع المقبل، مستبعدة توقيع أي اتفاق لحين استئناف المفاوضات وجهًا لوجه مع مسؤولي يونايتد.
وربطت تقارير إخبارية يونايتد بالتعاقد مع أندريه أونانا، حارس مرمى إنتر ميلان.