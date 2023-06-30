مانشستر يونايتد يكشف مصير دي خيا بعد انتهاء عقده

وقال يونايتد في بيان رسمي: "ينتهي عقد دي خيا لكن المباحثات لا تزال قائمة مع حارس المرمى الذي خدم النادي طويلًا".

وفاز دي خيا بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى بالدوري الممتاز للمرة الثانية، الموسم الماضي، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة لكنه تعرض لانتقادات بسبب الأخطاء التي ارتكبها في السنوات الماضية.

ودي خيا، البالغ من العمر 32 عامًا، أحد أعلى اللاعبين أجرًا في النادي بحسب وسائل إعلام بريطانية، لكنه لم يشارك في أي مباراة دولية من 2020.