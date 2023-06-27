تقرير: مانشستر يونايتد يتخذ موقفا غريبا بشأن تجديد عقد دي خيا

كشفت شبكة "ذا أتليتك" الرياضية عن خطوة مفاجئة اتخذتها إدارة مانشستر يونايتد تجاه حارسها ديفيد دي خيا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الحارس الإسباني في 30 يونيو الجاري.

ووفقًا لما ذكرته الشبكة العالمية، اليوم الثلاثاء، فإن دي خيا كان قد وقع على تمديد عقده بالفعل مع مانشستر يونايتد، قبل أن يتراجع النادي عن الاقتراح المتفق عليه.

وأوضحت أن "دي خيا كان وافق بالفعل على تجديد التعاقد وتخفيض راتبه الأسبوعي البالغ 375 ألف جنيه إسترليني، ولكن بعد فترة تقدم النادي بعرض جديد للحارس شهد تخفيضا جديدا على الراتب المتفق عليه من قبل، وهو ما رفضه الحارس الإسباني".