تقرير: مانشستر يونايتد يتخذ موقفا غريبا بشأن تجديد عقد دي خيا
كشفت شبكة "ذا أتليتك" الرياضية عن خطوة مفاجئة اتخذتها إدارة مانشستر يونايتد تجاه حارسها ديفيد دي خيا.
ومن المقرر أن ينتهي عقد الحارس الإسباني في 30 يونيو الجاري.
ووفقًا لما ذكرته الشبكة العالمية، اليوم الثلاثاء، فإن دي خيا كان قد وقع على تمديد عقده بالفعل مع مانشستر يونايتد، قبل أن يتراجع النادي عن الاقتراح المتفق عليه.
وأوضحت أن "دي خيا كان وافق بالفعل على تجديد التعاقد وتخفيض راتبه الأسبوعي البالغ 375 ألف جنيه إسترليني، ولكن بعد فترة تقدم النادي بعرض جديد للحارس شهد تخفيضا جديدا على الراتب المتفق عليه من قبل، وهو ما رفضه الحارس الإسباني".
وأشار التقرير إلى أن دي خيا يدرس الآن كل الخيارات المتاحة أمامه في ظل امتلاكه عروضا أخرى، أبرزها من الدوري السعودي.
بينما قالت صحيفة "ديلي ميل" إن تين هاغ، مدرب الفريق، هو سبب عدم توقيع يونايتد على العقد في بداية الأمر؛ لرؤيته أن دي خيا لن يكون الحارس الأول الموسم المقبل لفريقه.
وارتبط يونايتد مؤخرا بالبحث عن حارس مرمى جديد، حيث ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه من المقرر أن يُنهي النادي صفقة ضم أندريه أونانا، حارس إنتر ميلان، الأسبوع المقبل.
وسبق أن لعب أونانا تحت قيادة تين هاغ في صفوف أياكس الهولندي.