رابطة الدوري السعودي توضح أسباب رفضها تأجيل مباريات الهلال
أصدرت رابطة دوري المحترفين السعودي بيانا رسميا تنفي من خلاله، التصريحات التي أشار إليها الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه، بأن الرابطة أبلغت نادي الهلال أن سبب رفض تأجيل مبارياته "لأن هذه ضريبة المنافسة على جميع البطولات".
وكانت إدارة نادي الهلال قد أرسلت خطابات عدة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين آخرها قبل يوم من مباراته أمام النصر في بطولة السوبر السعودي، بينما ردت الرابطة بالاعتذار وبشكل فوري.
وفي بيانها المطول استعرضت الرابطة بالتواريخ الجلسات التي تمت مع إدارة نادي الهلال السعودي من أجل محاولة التنسيق لتأجيل مواجهة الفريق ضد الأهلي، موضحة: "نوقشت إمكانية تعديل موعد اللقاء وتم التأكيد للنادي على أنه حال تأجيل اللقاء سيترتب على ذلك ضغط كبير على جدول مباريات الفريق في حالة التأهل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، ومع ذلك منح النادي الفرصة للتنسيق مع الأهلي".
وأشار البيان، إلى أن "نادي الهلال أرسل خطابا يتضمن طلبا آخر لإعادة النظر في جدول مسابقة دوري روشن السعودي، وعلى وجه الخصوص مباريات الفريق المتبقية للموسم الرياضي، وتم الرد من قبل إدارة المسابقات بتاريخ 8 أبريل، بأنه لا يمكن إجراء أي تعديل على الروزنامة نظير الأثر السلبي الذي سيطال جميع الأندية المشاركة في البطولة، وعلى وجه الخصوص نادي الهلال، ولم يتضمن عبارة (وهذه ضريبة النادي الذي ينافس على كل البطولات) كما ذكر البرنامج".
وشددت الرابطة على احترامها لجميع الأندية والوقوف على مسافة واحدة لتوفير كافة سبل نجاح البطولة.
الهلال يحتل صدارة الدوري برصيد 77 نقطة، متقدماً على النصر الذي يحل ثانياً برصيد 65 نقطة.
ويخوض الهلال، الثلاثاء المقبل، استحقاقاً خارجياً يتمثل في مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي على أرض الأخير، وسيُضطر، الجمعة، الذي يليه لخوض مواجهة قوية أمام الأهلي على أرض الأخير أيضاً ضمن المرحلة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين.
وفي 23 أبريل الحالي سيلعب الهلال أمام العين الإماراتي إياباً في الرياض، ولكن بعده بـ3 أيام فقط سيعود إلى استحقاق الدوري السعودي ليلعب مع الفتح في 26 من الشهر ضمن المرحلة 29 من البطولة.
وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، سيحل الهلال ضيفاً على الاتحاد في جدة ليخوض مواجهة نصف نهائي كأس الملك، ثم يخوض مواجهة مع التعاون في الثالث من مايو ضمن الجولة 30 من الدوري السعودي في بريدة.