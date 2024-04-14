رابطة الدوري السعودي توضح أسباب رفضها تأجيل مباريات الهلال

أصدرت رابطة دوري المحترفين السعودي بيانا رسميا تنفي من خلاله، التصريحات التي أشار إليها الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه، بأن الرابطة أبلغت نادي الهلال أن سبب رفض تأجيل مبارياته "لأن هذه ضريبة المنافسة على جميع البطولات".

وكانت إدارة نادي الهلال قد أرسلت خطابات عدة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين آخرها قبل يوم من مباراته أمام النصر في بطولة السوبر السعودي، بينما ردت الرابطة بالاعتذار وبشكل فوري.

وفي بيانها المطول استعرضت الرابطة بالتواريخ الجلسات التي تمت مع إدارة نادي الهلال السعودي من أجل محاولة التنسيق لتأجيل مواجهة الفريق ضد الأهلي، موضحة: "نوقشت إمكانية تعديل موعد اللقاء وتم التأكيد للنادي على أنه حال تأجيل اللقاء سيترتب على ذلك ضغط كبير على جدول مباريات الفريق في حالة التأهل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، ومع ذلك منح النادي الفرصة للتنسيق مع الأهلي".