الهلال يتلقى ردا صادما بشأن مواجهة الأهلي
تلقى نادي الهلال السعودي الرد النهائي من لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مواجهة الأهلي في دوري روشن السعودي، المقرر لها يوم الجمعة القادم.
وألح نادي الاتحاد عبر رئيسه فهد بن نافل لتأجيل المباراة؛ حتى يتمكن من الاستعداد لمواجهة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
ويرغب الهلال في تأجيل المباراة لمنح الفريق راحة كافية استعدادا لمواجهة العين، خاصة بعد خوض عدد كبير من المباريات المتتالية في المسابقات المحلية، ما بين الدوري وكأس السوبر التي أقيمت أخيرا في أبوظبي.
ووفقا لبرنامج أكشن مع وليد، "رفضت لجنة المسابقات بشكل قاطع تأجيل المباراة"، وبالتالي ستقام في موعدها يوم الجمعة القادم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
وحسب التقرير نفسه، فإن الرد جاء لنادي الهلال: "هذه ضريبة من يرغب في المنافسة على كل الألقاب".
ويلتقي الهلال العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ونجح العين في الإطاحة بالنصر السعودي في مباراتي ربع النهائي بركلات الترجيح، بعد التعادل في مجموع نتيجة المباراتين بأبوظبي والرياض.
وتوّج الهلال بأول ألقابه هذا الموسم، حينما تغلب على الاتحاد في المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي، الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كما اقترب من حسم لقب الدوري المحلي.