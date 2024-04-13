الهلال يتلقى ردا صادما بشأن مواجهة الأهلي

تلقى نادي الهلال السعودي الرد النهائي من لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن مواجهة الأهلي في دوري روشن السعودي، المقرر لها يوم الجمعة القادم.

وألح نادي الاتحاد عبر رئيسه فهد بن نافل لتأجيل المباراة؛ حتى يتمكن من الاستعداد لمواجهة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويرغب الهلال في تأجيل المباراة لمنح الفريق راحة كافية استعدادا لمواجهة العين، خاصة بعد خوض عدد كبير من المباريات المتتالية في المسابقات المحلية، ما بين الدوري وكأس السوبر التي أقيمت أخيرا في أبوظبي.