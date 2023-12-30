"فيفا" يوقف مؤقتا قواعده لوكلاء اللاعبين عالميا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، تعليق العمل بقواعده الجديدة المتعلقة بوكلاء اللاعبين عالميا لحين صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، بعد صدور أوامر قضائية تمنع تطبيق بعض هذه القواعد.

وكان وكلاء اللاعبين على خلاف مع "فيفا" بعدما خسروا، في يوليو الماضي، طعنا لمنع تطبيق القواعد الجديدة التي من شأنها وضع حد أقصى للعمولات التي يتقاضونها في صفقات انتقال اللاعبين، وتستحدث اختبارات يتعين على الوكلاء اجتيازها للحصول على رخصة.

لكن محاكم في ألمانيا وإسبانيا أصدرت أوامر قضائية مؤقتة ضد تطبيق بعض هذه اللوائح في الانتقالات المحلية في وقت سابق هذا العام.