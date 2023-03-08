دوري أبطال أفريقيا.. الرجاء يتأهل إلى دور الثمانية بالفوز على حوريا كوناكري

وبدأ الرجاء المباراة بشكل مثالي إذ منحه وليد الصبار التقدم بتسديدة منخفضة بعد 6 دقائق.

وتلقَّى الحرية ضربة أخرى بطرد الحارس موسى كمارا بعد لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء بعد انفراد من زكريا الهبطي في الدقيقة 26.

وجعل المدافع محمد الناهيري النتيجة 2-صفر من ركلة حرة قبل 3 دقائق من الاستراحة، ثم طُرد زميله جمال حركاس بسبب تدخل عنيف.

وحسم الصبار فوز الرجاء في الدقيقة 63، وبعد ذلك بسبع دقائق قلص بابي ندياي الفارق لصاحب الأرض.

وحصل البديل نوفل الزرهوني على ركلة جزاء لكن محمد زريدة أطاح بها خارج المرمى في الدقيقة الأخيرة.