دوري أبطال أفريقيا.. الرجاء يتأهل إلى دور الثمانية بالفوز على حوريا كوناكري
تأهل الرجاء إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم قبل جولتين من نهاية دور المجموعات بعد فوزه 3-1 على حوريا كوناكري الغيني في مباراة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين اليوم الثلاثاء.
وبدأ الرجاء المباراة بشكل مثالي إذ منحه وليد الصبار التقدم بتسديدة منخفضة بعد 6 دقائق.
وتلقَّى الحرية ضربة أخرى بطرد الحارس موسى كمارا بعد لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء بعد انفراد من زكريا الهبطي في الدقيقة 26.
وجعل المدافع محمد الناهيري النتيجة 2-صفر من ركلة حرة قبل 3 دقائق من الاستراحة، ثم طُرد زميله جمال حركاس بسبب تدخل عنيف.
وحسم الصبار فوز الرجاء في الدقيقة 63، وبعد ذلك بسبع دقائق قلص بابي ندياي الفارق لصاحب الأرض.
وحصل البديل نوفل الزرهوني على ركلة جزاء لكن محمد زريدة أطاح بها خارج المرمى في الدقيقة الأخيرة.
ويتصدر الرجاء المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات متقدمًا بست نقاط على سيمبا التنزاني الذي انتصر 1-صفر على فايبرز الأوغندي متذيل الترتيب بنقطة واحدة.
ويأتي الحرية في المركز الثالث بأربع نقاط ويحل ضيفًا على سيمبا في الجولة المقبلة.