رسميا.. الرجاء والوداد والجيش الملكي يمثلون المغرب في البطولة العربية

ويشارك الجيش الملكي صاحب المركز الثالث في الدوري المحلي الموسم الماضي خلفا للوداد والرجاء.

ووافق الاتحاد المغربي على مشاركة الأندية الثلاثة لأن مواعيد البطولة العربية لا تتعارض مع مباريات الدوري المغربي.

وكان النادي الأهلي المصري قد قدم اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية.

وقبل أيام أكد رجاءالله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم أن "منافسات البطولة سيشارك فيها 37 ناديا، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في السعودية الصيف المقبل".

ووفقا للاتحاد العربي لكرة القدم فإن قيمة جوائز البطولة تبلغ أكثر من 10 ملايين دولار.

وأقيمت البطولة بين 2016/2017 و2019/2020 حيث نال الترجي التونسي اللقب ثم النجم الساحلي ثم الرجاء البيضاوي المغربي، قبل أن تتوقف.