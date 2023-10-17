عودة حكام "أزمة ليفربول وتوتنهام" للمباريات
سيعود حكام تقنية الفيديو الذين شاركوا في خطأ حرمان ليفربول من هدف في الخسارة 2-1 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الشهر الماضي، لإدارة مباريات الأسبوع المقبل.
وكان من المفترض أن يتقدم ليفربول في الشوط الأول عن طريق لويس دياز الذي سدد كرة منخفضة في الزاوية السفلى للمرمى قبل أن يرفع الحكم المساعد الراية محتسبًا الكرة تسللًا.
وكان دياز غير متسلل في الواقع لكن الارتباك في غرفة حكم الفيديو المساعد بشأن القرار الأصلي أدى لاستئناف المباراة بركلة حرة لتوتنهام بدلًا من احتساب هدف لليفربول.
وبعد الخطأ، استبدلت رابطة الحكام دارين إنجلاند ودان كوك في مباراتين بالجولة ذاتها قبل استبعادهما من الجولة السابقة.
وسيكون إنجلاند حكمًا رابعًا عندما يستضيف برنتفورد فريق بيرنلي، بينما سيكون كوك حكمًا مساعدًا في مباراة مانشستر يونايتد على ملعب شيفيلد يونايتد.
يذكر أن رابطة الحكام الإنجليزية اعترفت لاحقًا بأن إلغاء هدف دياز كان قرارًا خاطئًا، وألقت باللوم على الخطأ البشري حيث "كان ينبغي احتساب الهدف من خلال تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد".
وأضافت الرابطة أنها ستقدم بروتوكولًا جديدًا لضمان وضوح التواصل بين الحكم وطاقم تقنية حكم الفيديو فيما يتعلق بالقرارات على أرض الملعب.
وقال ويب لمسؤولي المباراة: "بعد أن رأينا ما حدث في مباراة توتنهام ضد ليفربول قمنا بتحليل الموقف وألقينا نظرة على ما يمكننا القيام به بشكل أفضل لوضع بعض الضمانات في مكانها الصحيح.