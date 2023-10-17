عودة حكام "أزمة ليفربول وتوتنهام" للمباريات

وكان من المفترض أن يتقدم ليفربول في الشوط الأول عن طريق لويس دياز الذي سدد كرة منخفضة في الزاوية السفلى للمرمى قبل أن يرفع الحكم المساعد الراية محتسبًا الكرة تسللًا.

وكان دياز غير متسلل في الواقع لكن الارتباك في غرفة حكم الفيديو المساعد بشأن القرار الأصلي أدى لاستئناف المباراة بركلة حرة لتوتنهام بدلًا من احتساب هدف لليفربول.

وبعد الخطأ، استبدلت رابطة الحكام دارين إنجلاند ودان كوك في مباراتين بالجولة ذاتها قبل استبعادهما من الجولة السابقة.

وسيكون إنجلاند حكمًا رابعًا عندما يستضيف برنتفورد فريق بيرنلي، بينما سيكون كوك حكمًا مساعدًا في مباراة مانشستر يونايتد على ملعب شيفيلد يونايتد.