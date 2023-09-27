لماذا منع برشلونة لاعبيه من ممارسة "البادل"؟

عند عودة الفريق الأول للبارسا من الجولة الصيفية في الولايات المتحدة، أبلغ النادي لاعبيه أن ممارسة تنس المضرب "لعبة البادل" محظورة بشكل صريح.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن قرار برشلونة منع اللاعبين من ممارسة اللعبة؛ لتقليل خطر الإصابات.

وأضافت في تقرير لها: "عدد كبير من اللاعبين كانوا يقضون وقتا طويلا في ممارستها، رغم خطورتها".

وأوضحت: "ممارسة لعبة البادل لم تكن على قائمة الأنشطة المحظورة في برشلونة وكان هناك نوع من الثغرة القانونية فيما يتعلق بهذه الممارسة، أما الآن فالأمر أصبح مختلفا وتم حظر اللعبة تمامًا".

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "الآن ليس أمام لاعبي برشلونة سوى مشاهدتها على التلفزيون".