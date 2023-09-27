لماذا منع برشلونة لاعبيه من ممارسة "البادل"؟
قرر نادي برشلونة الإسباني منع لاعبيه من ممارسة لعبة البادل خلال الفترة المقبلة، بعدما تسببت في إصابة عدد كبير منهم بالإجهاد.
عند عودة الفريق الأول للبارسا من الجولة الصيفية في الولايات المتحدة، أبلغ النادي لاعبيه أن ممارسة تنس المضرب "لعبة البادل" محظورة بشكل صريح.
وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن قرار برشلونة منع اللاعبين من ممارسة اللعبة؛ لتقليل خطر الإصابات.
وأضافت في تقرير لها: "عدد كبير من اللاعبين كانوا يقضون وقتا طويلا في ممارستها، رغم خطورتها".
وأوضحت: "ممارسة لعبة البادل لم تكن على قائمة الأنشطة المحظورة في برشلونة وكان هناك نوع من الثغرة القانونية فيما يتعلق بهذه الممارسة، أما الآن فالأمر أصبح مختلفا وتم حظر اللعبة تمامًا".
واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "الآن ليس أمام لاعبي برشلونة سوى مشاهدتها على التلفزيون".
يذكر أن برشلونة عوض تأخره مرتين، ليتعادل 2-2 مع مضيفه مايورك، ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس الثلاثاء.
ورفع برشلونة رصيده إلى 17 نقطة، لكنه ربما يفقد الصدارة لو فاز جيرونا، الذي يملك 16 نقطة، على مضيفه فياريال، اليوم الأربعاء.
وقال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة: "المشكلة كانت الأخطاء الدفاعية، هذه أخطاء لا يجب حدوثها خاصة في مثل هذه المباريات المتكافئة".
وأضاف: "أعتقد أننا سيطرنا على المباراة بعد التعادل، وأهدرنا فرصة التقدم عدة مرات. لم نفز اليوم بسبب أخطائنا".