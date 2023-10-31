مدرب صن داونز: على الأهلي تقليل شكواه المستمرة والتركيز في الملعب

وكان النادي الأهلي قد اشتكى من تغيير موعد مباراة الذهاب، ثم اشتكى من حكم المباراة في بيان رسمي تم إرساله إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال موكوينا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الإياب غدًا الأربعاء: "فوجئت بأن النادي الأهلي يشتكي من كل شيء، يشتكي من التحكيم ويشتكي من موعد مباراة الذهاب في الساعة الثالثة.. في كل مرة، الأهلي يخسر يقدم شكاوى للحكام".

وأضاف: "أتمنى ألّا يركز الأهلي في ذلك فقط، مندهش من كم شكاوى الأهلي، لدي قائمة بأخطاء الحكام في مباراة الأهلي لم تحتسب لفريقي".

وسرد مدرب صن داونز أخطاء الحكم ضد فريقه في مباراة الذهاب قائلا: " محمد عبد المنعم كان يستحق إنذارا في أكثر من لعبة، ومحمد هاني كان يستحق بطاقة صفراء ثانية في مباراة الذهاب كانت ستعرضه للإيقاف"، وأخيرًا "كنا نستحق ضربة جزاء بعد إعاقة أفشة لمندييتا في منطقة الجزاء".

وتساءل: "بعد كل هذه الأخطاء التي تابعناها في الذهاب من يستحق تقديم شكوى؟".

وتابع: "لكننا نثق في إدارة الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام وبالتالي لن نشكو الأهلي، وقوانين اللعب النظيف التي أقرها فيفا تلزم أي فريق خاسر بمصافحة الفريق الفائز".

واختتم: "مورينيو كان دائما يقول إن الفريق الذي يشتكي كثيرا يخسر المباريات.. كل الأنظار في أوروبا تنظر للأهلي على أنه نادٍ كبير وتحترمه، لذلك على الأهلي أن يقلل من شكوى الأندية عند الخسارة".