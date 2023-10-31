الأهلي يستعيد نجميه قبل مواجهة صندوانز
كشفت قناة النهار، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهز لخوض مباراة صندوانز، بالدوري الأفريقي.
ويحل صندوانز ضيفًا على الأهلي، الأربعاء، بعدما نجح الفريق الجنوب أفريقي في الفوز ذهابًا بهدف نظيف بنصف نهائي الدوري الأفريقي.
وحسب النهار، فإن اللاعب جاهز بنسبة 100% لخوض المباراة، ولكن قد يخضع لأشعة رنين من أجل التأكد بشكل تام من تواجده في المباراة".
وتردد أن هناك خلافًا بين عاشور ومارسيل كولر مدرب الأهلي بعدما استبعد اللاعب من المشاركة في مباراتي سيمبا بربع نهائي الدوري الأفريقي.
ووفقًا للنهار أيضًا فإن محمود كهربا لاعب الأهلي أصبح جاهزًا بشكل تام أيضًا للمشاركة في مباراة صنداونز الجنوب أفريقي، حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة كولر.
الخطيب ولجنة النخطيط..
إلى ذلك، عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط داخل النادي اجتماعًا لبحث ملف الصفقات خلال يناير المقبل.
ويعد عمر كمال عبدالواحد ظهير أيمن مودرن فيوتشر ومنتخب مصر مطلبًا رئيسًا للجهاز الفني للحصول على خدماته بالميركاتو الشتوي.
وحسب النهار فإن رغبة اللاعب الأولى هي النادي الأهلي، وربما أقترب من ارتداء قميص الفريق، بل وأبلغ ناديه برغبته في الانتقال إلى ملعب بطل الدوري المصري.