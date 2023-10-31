الأهلي يستعيد نجميه قبل مواجهة صندوانز

كشفت قناة النهار، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهز لخوض مباراة صندوانز، بالدوري الأفريقي.

ويحل صندوانز ضيفًا على الأهلي، الأربعاء، بعدما نجح الفريق الجنوب أفريقي في الفوز ذهابًا بهدف نظيف بنصف نهائي الدوري الأفريقي.