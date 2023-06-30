تقرير: "يويفا" يمنح برشلونة موافقته على المشاركة في دوري أبطال أوروبا
كشف "راديو كتالونيا" عن آخر التطورات الخاصة بموقف نادي برشلونة من المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة في ظل الأنباء التي خرجت بإمكانية معاقبة الفريق بسبب تحقيقات "قضية نيغيريرا".
وتم اتهام نادي برشلونة بدفع مبالغ مالية لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق، خوسيه نيغيريرا، من أجل الحصول على قرارات لصالح النادي، وهو ما نفاه النادي في أكثر من مناسبة.
وتسبب هذا الأمر بفتح تحقيقات موسعة خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وانتشرت التكهنات بشأن العقوبات المتوقعة، وعلى رأسها إمكانية عدم مشاركة برشلونة على الصعيد الأوروبي.
موقع "إل إسبانيول" الإسباني قال سابقا إن مراقبي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أوصوا باستبعاد برشلونة من دوري أبطال أوروبا، وبقي القرار في يد لجنة الانضباط بالـ"يويفا".
ولكن "راديو كتالونيا" أشار، في تقريره اليوم الجمعة، إلى أن "محققي يويفا أكملوا عملهم في قضية نيغيريرا، وقد أبلغوا البارسا بأن بوسعه المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا".
من جانبها، نقلت صحيفة "ماركا" التقارير نفسها، موضحة أن "يويفا لم يعثر على أي دليل قاطع لاستبعاد النادي خارج دوري أبطال أوروبا، لكن القضية ستنتقل الآن إلى لجنة الأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي يجب أن تفصل بشكل نهائي في القضية".
وأوضحت أنه بالرغم من وجود قضية حاليًا ضد برشلونة، إلا أن يويفا لن يتدخل لمعاقبة النادي، خاصة أنه لا يوجد حكم يؤكد أن النادي الكتالوني أثّر على التحكيم.
تصريحات لابورتا
وكان خوان لابورتا قد خرج في تصريحات تلفزيونية للرد على أزمة "قضية نيغيريرا"، قائلا: "هي حملة ضد برشلونة والتي يريدون من خلالها السيطرة على النادي، لقد أرادوا الاستفادة من القضية ليركز الاتحاد الأوروبي علينا، لكن لا يمكنك إدانتنا قبل المحاكمة، رئيس الاتحاد الأوروبي فهم تفسيراتنا جيدا".
وشدد: "سنلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقابلت رئيس الاتحاد الأوروبي وفسرت له كل شيء يتعلق بقضية نيغيريرا".