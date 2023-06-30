تقرير: "يويفا" يمنح برشلونة موافقته على المشاركة في دوري أبطال أوروبا

كشف "راديو كتالونيا" عن آخر التطورات الخاصة بموقف نادي برشلونة من المشاركة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة في ظل الأنباء التي خرجت بإمكانية معاقبة الفريق بسبب تحقيقات "قضية نيغيريرا".

وتم اتهام نادي برشلونة بدفع مبالغ مالية لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق، خوسيه نيغيريرا، من أجل الحصول على قرارات لصالح النادي، وهو ما نفاه النادي في أكثر من مناسبة.

وتسبب هذا الأمر بفتح تحقيقات موسعة خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وانتشرت التكهنات بشأن العقوبات المتوقعة، وعلى رأسها إمكانية عدم مشاركة برشلونة على الصعيد الأوروبي.