لابورتا: "قضية نيغريرا" حملة ضد برشلونة لرفضنا اتفاقية "CVC"

حرص خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على تأكيد براءة ناديه من أزمة "قضية نيغريرا"، مشددًا على أن الاتهامات التي طالت ناديه كانت بسبب عدم الموافقة على مشروع "CVC" مع رابطة الليغا.

وكانت تقارير أشارت إلى صرف النادي الإسباني مبالغ مالية لشركة استشارات تحكيمية يملكها خوسيه نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، ونجله خافيير، وبحسب التقارير فإن مدفوعات برشلونة وصلت إلى 7 ملايين يورو.

وقرر مكتب المدعي العام الإسباني إدانة برشلونة لاستمراره في الفساد في الرياضة، وستشير الشكوى إلى أن الفريق الكتالوني سيكون مسؤولًا عن الجريمة برفقة رئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو.