ديشامب يعلق على تألق مبابي بنفس كلمات إنريكي.. واللاعب يضحك (فيديو)
حرص ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، على استخدام نفس مصطلحات لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بعد تألق كيليان مبابي في الفوز الكبير على جبل طارق (14-0)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.
وسجل مبابي ثلاثية ووصل لهدفه رقم 300 على صعيد المنتخبات والأندية.
وكان لويس إنريكي أشار في تصريحات سابقة مؤخرًا إلى أنه يتوقع أكثر من ذلك من مبابي بعدما سجل اللاعب "هاتريك" في الفوز على ريمس بالدورب الفرنسي.
وقال ديشامب بلهجة مازحة في تصريحات لقناة "تليفوت"، ردًّا على تقييمه لأداء اللاعب في مباراة فرنسا وجبل طارق: "أتوقع وأنتظر منه الكثير".
وانفجر كيليان مبابي ضاحكًا، وهو يتواجد بجوار المدير الفني لمنتخب فرنسا، خلال إجراء الحوار على القناة الفرنسية.
وأضاف ديشامب: "مبابي منخرط تمامًا في الملعب وفي دوره كقائد أيضًا، وهذا يجعله مسؤولاً تجاه المجموعة، وهو يفعل ذلك بشكل مثالي".
وعن المباراة، أشار: "سنستمتع بما قمنا به، لن نذهب في نزهة إلى اليونان. فلدينا هدف جديد نسعى لتحقيقه".
من جانبه علّق مبابي على وصوله إلى الهدف رقم 300، قائلًا: "إنها مجرد جزء من العملية، هناك بعض اللاعبين الذين سجلوا 800 أو 850 هدفًا في حياتهم المهنية، 300 هدف رقم كبير للغاية، يجب أن أواصل التقدم والتحسن لفائدة كلٍّ من النادي والمنتخب".
وتخطى مبابي زميله أنطوان غريزمان ليصبح الثالث ضمن قائمة الهدافين التاريخيين لفرنسا برصيد 46 هدفًا، ويفصله خمسة أهداف فقط عن تييري هنري.
وباتت فرنسا صاحبة أكبر انتصار في تاريخ كرة القدم الدولية بعد أن تخطت انتصار ألمانيا 13-صفر على سان مارينو عام 2006، كما إنها المرة الأولى التي يسجل فيها فريق 14 هدفًا في مباراة بتصفيات كأس العالم أو بطولة أوروبا.