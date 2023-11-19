ديشامب يعلق على تألق مبابي بنفس كلمات إنريكي.. واللاعب يضحك (فيديو)

حرص ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، على استخدام نفس مصطلحات لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بعد تألق كيليان مبابي في الفوز الكبير على جبل طارق (14-0)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وسجل مبابي ثلاثية ووصل لهدفه رقم 300 على صعيد المنتخبات والأندية.

وكان لويس إنريكي أشار في تصريحات سابقة مؤخرًا إلى أنه يتوقع أكثر من ذلك من مبابي بعدما سجل اللاعب "هاتريك" في الفوز على ريمس بالدورب الفرنسي.