تصفيات يورو 2024: فرنسا تكتسح جبل طارق "14-0".. وهولندا تتأهل بفوزها على أيرلندا

حقق منتخب فرنسا فوزا عريضا على حساب نظيره جبل طارق بنتيجة (14-0)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، في إطار مباريات دور المجموعات للتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وشهدت المباراة مشاركة وارن زائير إيمري أساسيًا ليصبح ثالث أصغر لاعب يشارك مع فرنسا بعمر 17 عامًا و255 يومًا، بعد كل من فيليكس فيال (17 عامًا و76 يومًا) وماوريس غاستايغر (17 عامًا و128 يومًا).

وتقدمت فرنسا بهدف عكسي في الدقيقة الثالثة حيث سجل إيثان جيمس سانتوس بالخطأ في مرمى فريقه جبل طارق.

وبعد دقيقة واحدة، أحرز ماركوس تورام ثاني أهداف فرنسا، وفي الدقيقة 16 سجل زائير إيمري الهدف الثالث.