تصفيات يورو 2024: فرنسا تكتسح جبل طارق "14-0".. وهولندا تتأهل بفوزها على أيرلندا
حقق منتخب فرنسا فوزا عريضا على حساب نظيره جبل طارق بنتيجة (14-0)، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء السبت، في إطار مباريات دور المجموعات للتصفيات المؤهلة ليورو 2024.
وشهدت المباراة مشاركة وارن زائير إيمري أساسيًا ليصبح ثالث أصغر لاعب يشارك مع فرنسا بعمر 17 عامًا و255 يومًا، بعد كل من فيليكس فيال (17 عامًا و76 يومًا) وماوريس غاستايغر (17 عامًا و128 يومًا).
وتقدمت فرنسا بهدف عكسي في الدقيقة الثالثة حيث سجل إيثان جيمس سانتوس بالخطأ في مرمى فريقه جبل طارق.
وبعد دقيقة واحدة، أحرز ماركوس تورام ثاني أهداف فرنسا، وفي الدقيقة 16 سجل زائير إيمري الهدف الثالث.
وتحصل منتخب فرنسا على ركلة جزاء سجلها كيليان مبابي في الدقيقة 31، وخلال 3 دقائق سجل جوناثان كلوس الهدف الخامس.
وفي الدقيقة 36 سجل كينغسلي كومان سادس أهداف فرنسا، ثم أحرز يوسف فوفانا الهدف السابع بالدقيقة 38.
في الشوط الثاني، سجل أدريان رابيو هدف فرنسا الثامن بالدقيقة 64، وأضاف كومان الهداف الثاني له والتاسع لبلده بالدقيقة 66.
ثم سجل عثمان ديمبلي في الدقيقة 73 الهدف العاشر، ثم أحرز مبابي الهدف الثاني له والحادي عشر في الدقيقة 74.
وسجل مبابي "الهاتريك" في الدقيقة 82 لتصبح النتيجة تقدم فرنسا بنتيجة 12-0، ثم هز جيرو شباك جبل طارق بالهدف رقم 13 في الدقيقة 89.
وأضاف جيرو هدفًا ثانيًا له لتتقدم فرنسا بـ14 هدفًا، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وانتهت المباراة بفوز فرنسا بنتيجة 14-0 ليرتفع رصيدها إلى 21 نقطة في الصدارة وكانت حسمت تأهلها بالفعل ليورو 2024، ويتذيل رصيد جبل طارق المجموعة بلا نقاط.
وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل منتخب فرنسا أكثر من 10 أهداف في مباراة واحدة، لأول مرة في تاريخ "الديوك".
تأهل هولندا
وفي مباراة أخرى، فازت هولندا على أيرلندا بهدف دون رد، في مباراة بالجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى يورو، أقيمت على ملعب أمستردام أرينا.
وسجل هدف الطواحين الهولندية فيغورست في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة، أكد منتخب هولندا تأهله إلى يورو 2024 قبل جولة واحدة من انتهاء التصفيات، ليحقق 5 انتصارات وخسارتين حتى الآن.
وتأهل منتخب الطواحين إلى كأس الأمم الأوروبية للمرة العاشرة في تاريخه، حيث توج باللقب مرة واحدة عام 1988.
وبهذا ينضم المنتخب الهولندي، لركب المتأهلين إلى ألمانيا صيف العام المقبل، بعد بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإسكتلندا وتركيا والنمسا وإنجلترا والمجر وسلوفاكيا وألبانيا والدنمارك.