ما حقيقة التصريح المنسوب لتشواميني عن كريستيانو رونالدو؟

ولا شك أن هذه التغريدة، التي لم تثبت صحتها، أثارت الكثير من الجدل سواء بين جماهير ريال مدريد أو المنتخب الفرنسي مع منافسة مبابي وبنزيما مع ميسي على الفوز بالجائزة.

لكن ما ثبتت صحته هو أن آخر تغريدة لتشواميني على حسابه في تويتر كانت عقب فوز ريال مدريد بكأس العالم للأندية في المغرب في وقت سابق من الشهر الحالي بعد الفوز على الهلال السعودي في النهائي دون أن يكون لهذه التغريدة المتعلقة برونالدو أي أثر.

كما أن حسابه على إنستغرام لم يكن فيه أي إشارة إلى مثل هذه التغريدة المثيرة للجدل والتي جاءت بعد هجوم جماهير ريال مدريد على النمساوي ديفيد ألابا لاعب النادي الملكي الذي صوت لميسي بدلا من بنزيما.