ما حقيقة التصريح المنسوب لتشواميني عن كريستيانو رونالدو؟
أثارت تغريدة عبر حساب منسوب للدولي الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد الكثير من الجدل خاصة ما احتلال زميله ومواطنه كريم بنزيما المركز الثالث بين القائمة النهائية المختصرة في جائزة "ذا بيست" للاتحاد الدولي (الفيفا) التي حصدها قائد الأرجنتين ليونيل ميسي.
ونال ميسي، الذي قاد الأرجنتين لإحراز لقب كأس العالم في نهاية العام الماضي، جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم في 2022 يوم الإثنين بينما جاء بنزيما الفائز بدوري أبطال أوروبا ثالثا خلف مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.
وجاءت تغريدة اللاعب الدولي الشاب مصحوبة بصورة لكريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي وهو يحمل جائزة الأفضل في العالم في حفل سابق وعلق عليها قائلا "بالنسبة لي أنت دائما تظل الأفضل في التاريخ.. أنت الأعظم في كافة العصور دون شك".
ولا شك أن هذه التغريدة، التي لم تثبت صحتها، أثارت الكثير من الجدل سواء بين جماهير ريال مدريد أو المنتخب الفرنسي مع منافسة مبابي وبنزيما مع ميسي على الفوز بالجائزة.
لكن ما ثبتت صحته هو أن آخر تغريدة لتشواميني على حسابه في تويتر كانت عقب فوز ريال مدريد بكأس العالم للأندية في المغرب في وقت سابق من الشهر الحالي بعد الفوز على الهلال السعودي في النهائي دون أن يكون لهذه التغريدة المتعلقة برونالدو أي أثر.
كما أن حسابه على إنستغرام لم يكن فيه أي إشارة إلى مثل هذه التغريدة المثيرة للجدل والتي جاءت بعد هجوم جماهير ريال مدريد على النمساوي ديفيد ألابا لاعب النادي الملكي الذي صوت لميسي بدلا من بنزيما.
وحاول قائد المنتخب النمساوي ومدافع ريال مدريد الدفاع عن نفسه بعد تعرضه لانتقادات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن اختيار ميسي كأفضل لاعب في العالم على حساب زميله بنزيما.
وكتب ألابا على تويتر يوم الثلاثاء، بعدما وصلت الانتقادات إلى مطالبة مشجعين برحيله عن ريال "بخصوص تصويت الفيفا لجائزة الأفضل، فإن منتخب النمسا يصوت على هذه الجائزة كفريق، ولا أفعل ذلك بمفردي. كل شخص في الفريق بوسعه التصويت وهكذا نختار".
وأضاف: "كل شخص، خاصة كريم يدرك جيدا مدى إعجابي به وبأدائه، لقد قلت مرارا إنه بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في العالم وهكذا هو الحال دون أي شك".
لكن تغريدة أوريلين تشواميني التي انتشرت على تويتر تتعلق بالنجم البرتغالي والهداف التاريخي لريال مدريد لكنها لا شك ستثير غضب بنزيما.