رد فعل بنزيما تجاه ألابا بعد أزمة التصويت لصالح ميسي

كشف شبكة "ESPN" عن رد الفرنسي كريم بنزيما تجاه ما حدث من زميله في ريال مدريد، ديفيد ألابا، قائد منتخب النمسا، بعدما قام بالتصويت للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جائزة "ذا بيست" على حساب زميله بنزيما.

وأوضحت "ESPN"، أن "ألابا تحدث بالفعل مع بنزيما عن التصويت، وأراد من هذا الأمر أن يشرح له سر تصويته لتجنب حدوث أي مشكلة داخلية بالفريق".

وأكدت المنصة الرياضية الشهيرة، أن "بنزيما لم يكن لديه مشكلة على الإطلاق تجاه ما حدث من ألابا".