ليروي ساني يحطم الكاميرا بعد الهدف الثالث لباير ليفركوزن (فيديو)

عبّر ليروي ساني عن غضبه خلال خسارة فريقه بايرن ميونخ 0/3 أمام باير ليفركوزن، أمس السبت، بلكم كاميرا داخل المرمى.

وتعرَّض بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لضربة قوية في السباق على اللقب بالخسارة أمام باير ليفركوزن، ويتقدم الفريق الذي يدربه تشابي ألونسو بـ5 نقاط في صدارة جدول الترتيب ولم يخسر حتى الآن.

واستشاط ساني غضبًا عندما استقرت الكرة في الجزء الخلفي من الشباك، وأطلق العنان لغضبه من خلال تسديد الكرة أولاً قبل أن يتحول لمهاجمة الكاميرا المثبتة في المرمى.