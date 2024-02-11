ليروي ساني يحطم الكاميرا بعد الهدف الثالث لباير ليفركوزن (فيديو)
عبّر ليروي ساني عن غضبه خلال خسارة فريقه بايرن ميونخ 0/3 أمام باير ليفركوزن، أمس السبت، بلكم كاميرا داخل المرمى.
وتعرَّض بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لضربة قوية في السباق على اللقب بالخسارة أمام باير ليفركوزن، ويتقدم الفريق الذي يدربه تشابي ألونسو بـ5 نقاط في صدارة جدول الترتيب ولم يخسر حتى الآن.
واستشاط ساني غضبًا عندما استقرت الكرة في الجزء الخلفي من الشباك، وأطلق العنان لغضبه من خلال تسديد الكرة أولاً قبل أن يتحول لمهاجمة الكاميرا المثبتة في المرمى.
وتُظهر لقطات مقربة لـ "ساني" وهو يحدق في الكاميرا قبل أن يرفع قبضته اليمنى ويحطم الجهاز ويسقط على الأرض.
لم يكن "ساني" البالغ من العمر 28 عامًا لاعب بايرن ميونخ الوحيد الذي فقد أعصابه بعد الخسارة، حيث اعترف توماس مولر بأنه كان "مضطربًا" من فريقه.
كما شعر المدير توماس توخيل بالغضب عندما تساءل عن سبب السماح للمعار جوسيب ستانيشيتش باللعب ضد ناديه الأصلي في مواجهة المنافس على اللقب.
وأضاع بايرن ميونخ فرصة تصدر جدول ترتيب الدوري الألماني، بعدما كان الفارق نقطتين بات 5 نقاط.
وافتتح جوسيب ستانيشيتش، المعار من بايرن ميونخ لباير ليفركوزن التسجيل في الدقيقة 18 قبل أن يضيف اليخاندرو غريمالدوالهدف الثاني في الدقيقة 80.
وضغط بايرن ميونخ بشدة من أجل تسجيل هدف لتقليص الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع مع تقدم حارس المرمى مانويل نوير في ضربة ركنية في الدقائق الأخيرة من المباراة.
لكن أصحاب الأرض نجحوا في إبعاد الكرة ليستغل جيريمي فريمبونغ الفرصة ويسجل الهدف الثالث من ضربة ركنية.
ومن المقرر أن يلعب بايرن ميونخ مع لاتسيو، يوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.