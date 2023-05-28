ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يسحق مايوركا.. وهبوط إسبانيول

واستغل برشلونة، الذي حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني في وقت سابق، النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف أنسو فاتي وغافي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و70 على الترتيب، ليختتم الفريق الكتالوني لقاءاته على ملعبه في البطولة هذا الموسم على أفضل وجه.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي خسر في لقاءيه الماضيين أمام ريال سوسييداد وبلد الوليد، إلى 88 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد مايوركا عند 47 نقطة في المركز الثاني عشر.