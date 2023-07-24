رئيس سان بطرسبورغ يعلن بيع مالكوم إلى الهلال السعودي

ونقلت وكالة (ريا نوفوستي) الروسية للأنباء عن ميدفيديف قوله، اليوم الأحد: "استكملنا المفاوضات مع الهلال السعودي بخصوص انتقال مالكوم مقابل 60 مليون يورو (66.82 مليون دولار)".

وأضاف: "يجب دفع نصف هذا المبلغ لتفعيل التعاقد، وسيتم استكمال المبلغ قبل نهاية موسم 2023-2024".

وأضاف: "لا يوجد أي حوافز إضافية".

وكان الجناح البرازيلي البالغ عمره 26 عاما قد انتقل إلى زينيت قادما من برشلونة في 2019، وأحرز لقب هداف الدوري الروسي في الموسم الماضي برصيد 23 هدفا.