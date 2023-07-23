الهلال يعرض 60 مليون يورو للتعاقد مع البرازيلي مالكوم من زينيت
قالت صحيفة "ليكيب"، إن نادي الهلال السعودي عرض 60 مليون يورو للتعاقد مع البرازيلي مالكوم من زينيت سانت بطرسبرغ الروسي.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن الجناح البرازيلي مالكوم البالغ من العمر 26 عاما ينتظر معرفة ما إذا كان ناديه زينيت سانت بطرسبرغ سيقبل عرض الهلال مقابل 60 مليون يورو بما في ذلك المكافآت.
وأكدت الصحيفة أن هذا العرض الثالث من الهلال للتعاقد مع مالكوم لاعب كورينثيانز وبوردو وبرشلونة السابق.
وارتبط مالكوم بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في يناير الماضي، لكن الصفقة لم تتم علما أنه يرتبط بعقد مع زينيت سانت بطرسبرغ حتى يونيو 2027 وقد انضم للفريق الروسي في أغسطس 2018 من برشلونة مقابل 40 مليون يورو.
وكان مالكوم قريبا جدا من الانتقال إلى روما من بوردو في صيف 2018، لكن برشلونة نجح في إقناع اللاعب بتغيير وجهته.
ورغم ذلك لعب مالكوم 24 مباراة فقط مع برشلونة سجل فيها 4 أهداف وصنع 2، علما أنه سجل 42 هدفا وصنع 24 في 109 مباريات مع زينيت سانت بطرسبرغ، ومن قبل لعب 96 مباراة مع بوردو و54 مباراة مع كورينثيانز.
وحتى الآن تعاقد الهلال مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز ولاعب الوسط الصربي سيرجي مينليكوفيتش-سافيتش، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.
وأعاد الهلال المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.
ويستهل الهلال مشواره في الدوري السعودي بمواجهة أبها، يوم 14 أغسطس المقبل، لكنه قبل ذلك سيلاقي الكويت، والأهلي طرابلس، والوداد، في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.