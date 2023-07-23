الهلال يعرض 60 مليون يورو للتعاقد مع البرازيلي مالكوم من زينيت

وارتبط مالكوم بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في يناير الماضي، لكن الصفقة لم تتم علما أنه يرتبط بعقد مع زينيت سانت بطرسبرغ حتى يونيو 2027 وقد انضم للفريق الروسي في أغسطس 2018 من برشلونة مقابل 40 مليون يورو.

وكان مالكوم قريبا جدا من الانتقال إلى روما من بوردو في صيف 2018، لكن برشلونة نجح في إقناع اللاعب بتغيير وجهته.

ورغم ذلك لعب مالكوم 24 مباراة فقط مع برشلونة سجل فيها 4 أهداف وصنع 2، علما أنه سجل 42 هدفا وصنع 24 في 109 مباريات مع زينيت سانت بطرسبرغ، ومن قبل لعب 96 مباراة مع بوردو و54 مباراة مع كورينثيانز.