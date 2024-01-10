مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام تؤجل ظهور أونانا مع الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية
سيغيب الحارس أندريه أونانا عن المباراة الافتتاحية للكاميرون في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أمام غينيا، يوم الإثنين المقبل، بعد قراره بالمشاركة مع مانشستر يونايتد ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز والتي ستقام في اليوم السابق لمباراة منتخب بلاده.
ويجري يونايتد والاتحاد الكاميروني لكرة القدم مناقشات حول موعد وصول أونانا إلى كوت ديفوار، بعدما أجَّل اللاعب بالفعل سفره للمشاركة في الفوز 2-صفر على ويجان في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الإثنين الماضي.
وسيغيب أونانا عن مباراة الكاميرون في المجموعة الثالثة أمام غينيا، لكن من المتوقع أن يسافر للمشاركة في مباراتي منتخب بلاده الملقب باسم "الأسود غير المروضة" ضد السنغال (19 يناير/ كانون الثاني) وجامبيا (23 يناير).
وانسحب أونانا البالغ من العمر 27 عامًا من منتخب الكاميرون بعد خلاف مع المدرب ريجوبير سونغ في كأس العالم 2022 في قطر، لكنه عاد بعد محادثات أجريت للصلح بينهما لمصالحتهما.
ومع ذلك، اعتزل الحارس اللعب دوليًا عندما انضم إلى يونايتد قادمًا من إنتر ميلان، في يوليو تموز/ الماضي.
وسيشكل غيابه المحتمل لمدة تصل إلى 4 أسابيع اعتمادًا على مدى تقدم الكاميرون في البطولة القارية، صدمة للنادي الإنجليزي.
ولهذا السبب، أبدى منتخب الكاميرون مرونة في تعامله مع موعد وصول حارس المرمى وبدا متساهلاً معه.
وقال تن هاغ مدرب يونايتد الصحفيين، الأسبوع الماضي: "نتحدث إلى الاتحاد الكاميروني، أثار النادي هذه المسألة خلال المحادثات مع أندريه عندما جاء إلى هنا.. المحادثات الآن بناءة".