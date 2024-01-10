مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام تؤجل ظهور أونانا مع الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

ويجري يونايتد والاتحاد الكاميروني لكرة القدم مناقشات حول موعد وصول أونانا إلى كوت ديفوار، بعدما أجَّل اللاعب بالفعل سفره للمشاركة في الفوز 2-صفر على ويجان في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الإثنين الماضي.

وسيغيب أونانا عن مباراة الكاميرون في المجموعة الثالثة أمام غينيا، لكن من المتوقع أن يسافر للمشاركة في مباراتي منتخب بلاده الملقب باسم "الأسود غير المروضة" ضد السنغال (19 يناير/ كانون الثاني) وجامبيا (23 يناير).

وانسحب أونانا البالغ من العمر 27 عامًا من منتخب الكاميرون بعد خلاف مع المدرب ريجوبير سونغ في كأس العالم 2022 في قطر، لكنه عاد بعد محادثات أجريت للصلح بينهما لمصالحتهما.