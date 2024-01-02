مانشستر يونايتد في محادثات مع الكاميرون للإبقاء على أونانا لمواجهة توتنهام
كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن نادي مانشستر يونايتد دخل في محادثات مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم؛ من أجل السماح للحارس أندريه أونانا بالتواجد مع الفريق في مباراة توتنهام على ملعب أولد ترافورد يوم 14 يناير الجاري، على الرغم من أن الكاميرون ستبدأ مشوارها في بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 15 يناير.
ويستعد منتخب الكاميرون لانطلاقة قوية في الدور الأول، إذ أوقعته القرعة في مجموعة تضم السنغال حامل اللقب، وغينيا، وغامبيا.
وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أنه حال موافقة منتخب الكاميرون على بقاء أونانا، فإنه سيضطر بعد ذلك إلى القيام برحلة جوية لمدة 7 ساعات إلى كوت ديفوار، حيث ستلتقي الكاميرون مع منتخب غينيا في افتتاح مجموعتهما، يوم الإثنين 15 يناير.
ولم توضح التقارير ما وصلت إليه المفاوضات بين مسؤولي يونايتد ونظرائهم في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.
ومن المقرر أن يصبح ألتاي بايندير الحارس الأول لمانشستر يونايتد، بينما يتوجه أونانا إلى كأس الأمم الأفريقية للمشاركة مع منتخب بلاده.
يذكر أن أونانا عاد عن قرار اعتزاله اللعب الدولي في سبتمبر وشارك بمباراة الفوز على بوروندي ليضمن تأهل المنتخب للبطولة، ثم لعب مباراتين أمام السنغال وموريشيوس، وجلس على الدكة أمام روسيا.
وخسر مانشستر يونايتد 3 مباريات من آخر خمس له في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن المربع الذهبي.