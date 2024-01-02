مانشستر يونايتد في محادثات مع الكاميرون للإبقاء على أونانا لمواجهة توتنهام

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن نادي مانشستر يونايتد دخل في محادثات مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم؛ من أجل السماح للحارس أندريه أونانا بالتواجد مع الفريق في مباراة توتنهام على ملعب أولد ترافورد يوم 14 يناير الجاري، على الرغم من أن الكاميرون ستبدأ مشوارها في بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 15 يناير.

ويستعد منتخب الكاميرون لانطلاقة قوية في الدور الأول، إذ أوقعته القرعة في مجموعة تضم السنغال حامل اللقب، وغينيا، وغامبيا.