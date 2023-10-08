الاستقرار على مصير أوسوريو مدرب الزمالك

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" إن اللجنة الثلاثية المكلفة بقيادة الزمالك اتفقت على عدم المساس بالجهاز الفني لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأضاف: "بنسبة كبيرة سيتفق المجلس الجديد على إعطاء الفرصة للمدرب الكولومبي حتى شهر يناير المقبل، مع توفير صفقات جديدة له تستطيع تطبيق فكره وأسلوبه، قبل الحساب".

وتابع: "اللجنة تحدثت مع جميع المرشحين، وتم الإجماع على أن أوسوريو سوف يحصل على فرصته كاملة مرة أخرى ولكن بشرط توفير الاستقرار الفني والمادي للفريق مع تدعيمه بعناصر مميزة في يناير".

يذكر أن الزمالك قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين على نظيره البنك الأهلي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، أمس السبت.

وحقق الزمالك فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري المصري، بعد تعادله مع بيراميدز والمقاولون العرب في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط ليرتقي إلى المركز الخامس مؤقتًا لحين نهاية مباريات الجولة الثالثة.

وحصل الفريق على راحة لمدة ثلاثة أيام قبل العودة إلى التدريبات، الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة الرابعة من الدوري يوم 21 أكتوبر الحالي.

وستكون مباراة الزمالك وسموحة أول مواجهة للفريق الأبيض في ظل مجلس إدارة جديد، حيث ستجرى انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر.