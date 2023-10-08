الاستقرار على مصير أوسوريو مدرب الزمالك
كشف مصدر قريب من اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن وجود خلافات بشأن مستقبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأول لكرة القدم.
وطالب عدد كبير من جماهير الزمالك برحيل المدرب الكولومبي، رغم الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والصعود لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتحقيق أول فوز بالدوري المصري على حساب البنك الأهلي، أمس السبت.
وعبر قطاع كبير من جماهير الزمالك عن غضبه من أسلوب لعب أوسوريو، وتلقي شباك الفريق أهدافًا كثيرة في كل مباراة.
أوسوريو نجح في قيادة الزمالك للفوز في 10 مباريات، وتعادل في 4، وخسر مباراتين، وسجل اللاعبون تحت قيادته 31 هدفاً، واستقبلت الشباك البيضاء 15.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" إن اللجنة الثلاثية المكلفة بقيادة الزمالك اتفقت على عدم المساس بالجهاز الفني لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.
وأضاف: "بنسبة كبيرة سيتفق المجلس الجديد على إعطاء الفرصة للمدرب الكولومبي حتى شهر يناير المقبل، مع توفير صفقات جديدة له تستطيع تطبيق فكره وأسلوبه، قبل الحساب".
وتابع: "اللجنة تحدثت مع جميع المرشحين، وتم الإجماع على أن أوسوريو سوف يحصل على فرصته كاملة مرة أخرى ولكن بشرط توفير الاستقرار الفني والمادي للفريق مع تدعيمه بعناصر مميزة في يناير".
يذكر أن الزمالك قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين على نظيره البنك الأهلي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، أمس السبت.
وحقق الزمالك فوزه الأول في الموسم الحالي من الدوري المصري، بعد تعادله مع بيراميدز والمقاولون العرب في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب.
ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط ليرتقي إلى المركز الخامس مؤقتًا لحين نهاية مباريات الجولة الثالثة.
وحصل الفريق على راحة لمدة ثلاثة أيام قبل العودة إلى التدريبات، الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة الرابعة من الدوري يوم 21 أكتوبر الحالي.
وستكون مباراة الزمالك وسموحة أول مواجهة للفريق الأبيض في ظل مجلس إدارة جديد، حيث ستجرى انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر.