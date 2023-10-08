حمزة المثلوثي يعتذر عن لقطة تقبيله قدم شيكابالا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

قدم حمزة المثلوثي، ظهير أيمن فريق الزمالك، اعتذارًا للجماهير عن لقطة احتفاله مع زميله محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بعد هدف الفوز أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي جمعهما، على ملعب استاد القاهرة الدولي، مساء السبت، وانتهى بفوز الفريق الأبيض بثنائية مقابل هدف، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وانحنى المثلوثي أثناء احتفاله مع شيكابالا بالهدف الثاني للزمالك، وقبَّل قدمه اليسرى التي صوب بها صاروخية سكنت شباك البنك الأهلي.