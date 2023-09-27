تعيين الإيطالي جويدو فينجا رئيسًا تنفيذيًا لقطاع كرة القدم بنادي النصر السعودي

وأصدر نادي النصر بيانًا قال فيه إن التعاقد مع جويدو فينجا جاء ليساهم بقيادة المرحلة المقبلة من نمو النادي بما يلبي تطلعات جماهير نادي النصر الكبيرة حول العالم، والمكانة التي يحتلها النادي على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف: "يأتي تعيين فينجا ضمن إستراتيجية نادي النصر لمواكبة التطور الكبير للرياضة السعودية، من خلال تعزيز قدرات النادي عبر استقطاب أبرز الخبرات الدولية لدعم مستهدفات النادي والارتقاء بتنافسيته، وتطوير القطاع الرياضي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وسرد نادي النصر إنجازات المدير التنفيذي الجديد، قائلاً: "يعد فينجا أحد الأسماء البارزة على مستوى كرة القدم الأوروبية، وكذلك في الشؤون الإدارية والإستراتيجية، ويمتلك خبرة عملية واسعة تمتد لأكثر من 25 عامًا داخل وخارج القطاع الرياضي، حيث كانت أبرز محطاته وأشهرها في نادي روما الإيطالي، وتدرج في مناصب متعددة هناك، منذ العام 2013، حتى شغل منصب الرئيس التنفيذي للنادي في العام 2018".