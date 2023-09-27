تعيين الإيطالي جويدو فينجا رئيسًا تنفيذيًا لقطاع كرة القدم بنادي النصر السعودي
أعلن مجلس إدارة نادي النصر السعودي تعيين الإيطالي جويدو فينجا، رئيسًا تنفيذيًا لقطاع كرة القدم بالنادي، خلفًا لأحمد الغامدي.
وأصدر نادي النصر بيانًا قال فيه إن التعاقد مع جويدو فينجا جاء ليساهم بقيادة المرحلة المقبلة من نمو النادي بما يلبي تطلعات جماهير نادي النصر الكبيرة حول العالم، والمكانة التي يحتلها النادي على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف: "يأتي تعيين فينجا ضمن إستراتيجية نادي النصر لمواكبة التطور الكبير للرياضة السعودية، من خلال تعزيز قدرات النادي عبر استقطاب أبرز الخبرات الدولية لدعم مستهدفات النادي والارتقاء بتنافسيته، وتطوير القطاع الرياضي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وسرد نادي النصر إنجازات المدير التنفيذي الجديد، قائلاً: "يعد فينجا أحد الأسماء البارزة على مستوى كرة القدم الأوروبية، وكذلك في الشؤون الإدارية والإستراتيجية، ويمتلك خبرة عملية واسعة تمتد لأكثر من 25 عامًا داخل وخارج القطاع الرياضي، حيث كانت أبرز محطاته وأشهرها في نادي روما الإيطالي، وتدرج في مناصب متعددة هناك، منذ العام 2013، حتى شغل منصب الرئيس التنفيذي للنادي في العام 2018".
وواصل: "من أبرز محطاته المهنية أيضًا عمله كمدير عام في مجموعة ويند للاتصالات والعديد من المؤسسات المالية لعدة سنوات، إلى جانب خبرته في مجال شركات الإعلام والتغطيات التلفزيونية من خلال شراكته في "إير بي تي في" و "تيليكوم إيطاليا ميديا". جويدو فينجا أيضًا عمل كبروفيسور في ريادة الأعمال" في جامعة لويس في روما".
وسيتولّى جويدو رسميًا منصبه كرئيس تنفيذي خلال الأيام المقبلة، وفقًا لبيان نادي النصر.
وقدَّم أعضاء مجلس الإدارة شكرهم وتقديرهم الكبيرين لأحمد الغامدي نظرًا للعمل المميز الذي قدمه، خلال الفترة الماضية، مؤكدين استمراره ضمن فريق عمل نادي النصر نظرًا لكفاءته العالية والنجاحات التي حققها في الإدارة التنفيذية للنادي.
ويحتل النصر المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.
كما لحق النصر بركب الفرق المتأهلة لدور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي: الهلال، والاتفاق، والتعاون، والشباب، والحزم، والنجمة، وضمك.