النصر يقسو على أحد ويتأهل لدور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)
لحق نادي النصر بركب المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه 5/1 على أحد، اليوم الإثنين، في دور الـ32.
وفي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للراحة، تقدم المهاجم السنغالي ساديو ماني للنصر من ضربة جزاء في الدقيقة 16.
وسجل البولندي كونراد ميشالاك هدفا لأحد في الدقيقة 45+4، بتسديدة من فوق الحارس نواف العقيدي، لينتهي الشوط الأول على التعادل 1/1.
وتقدم الفرنسي سيكو فوفانا للنصر بهدف في الدقيقة 62، بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
وعزز البرازيلي أندرسون تاليسكا تقدم النصر، بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 73 من ضربة رأس
وواصل النصر تقدمه وسجل له أيمن يحيى سالم الهدف الرابع في الدقيقة 81 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
واختتم سامي خليل النجعي خماسية النصر في الدقيقة 86 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا خلو المرمى من الحارس سالم قبوس.
ويملك النصر 6 ألقاب في كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن آخرها كان عام 1990، علما أن الأهلي أكثر فريق تحقيقا للقب المسابقة برصيد 13 لقبا، ثم 10 ألقاب للهلال، و10 ألقاب للاتحاد.
ولحق النصر بركب المتأهلين لدور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهم الهلال والاتفاق والتعاون والشباب والحزم والنجمة وضمك.
وغدا الثلاثاء، يلعب الرياض مع الفيحاء، والعين مع الأهلي، والفيصلي مع الطائي، والاتحاد مع الخلود.
وتُستكمل مباريات دور الـ32 يوم الأربعاء بمواجهة الأخدود مع الفتح، والوحدة مع العروبة، والخليج مع العدالة، وأبها مع هجر.