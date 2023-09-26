النصر يقسو على أحد ويتأهل لدور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

لحق نادي النصر بركب المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه 5/1 على أحد، اليوم الإثنين، في دور الـ32.

وفي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للراحة، تقدم المهاجم السنغالي ساديو ماني للنصر من ضربة جزاء في الدقيقة 16.

وسجل البولندي كونراد ميشالاك هدفا لأحد في الدقيقة 45+4، بتسديدة من فوق الحارس نواف العقيدي، لينتهي الشوط الأول على التعادل 1/1.