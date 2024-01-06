لماذا يحمل شقيق بيلينغهام اسمًا مختلفًا على قميصه عن نجم ريال مدريد؟

أصيب المشجعون بالحيرة بعد ملاحظتهم أن جوبي شقيق جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، لديه اسم مختلف على ظهر قميصه مع سندرلاند، ولا يضع اسم "بيلينغهام" كما يفعل نجم "الميرنغي".

وعلى خطى شقيقه، يظهر جوبي بيلينغهام بمستوى مميز مع فريقه سندرلاند، وأرسل ريال مدريد كشافيه لمتابعته، كما كشفت تقارير مؤخرا.

وأحرز جوبي 4 أهداف مع سندرلاند في 25 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم، ويتطلع لقيادة فريقه للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.