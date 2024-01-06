لماذا يحمل شقيق بيلينغهام اسمًا مختلفًا على قميصه عن نجم ريال مدريد؟
أصيب المشجعون بالحيرة بعد ملاحظتهم أن جوبي شقيق جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، لديه اسم مختلف على ظهر قميصه مع سندرلاند، ولا يضع اسم "بيلينغهام" كما يفعل نجم "الميرنغي".
وعلى خطى شقيقه، يظهر جوبي بيلينغهام بمستوى مميز مع فريقه سندرلاند، وأرسل ريال مدريد كشافيه لمتابعته، كما كشفت تقارير مؤخرا.
وأحرز جوبي 4 أهداف مع سندرلاند في 25 مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم، ويتطلع لقيادة فريقه للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.
وخاض جوبي مواجهة مع فريقه، اليوم السبت، ضد نيوكاسل، ولكن سندرلاند غادر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث بعد الخسارة أمام نيوكاسل (3-0).
واختار نجم سندرلاند وضع اسمه الأول فوق الرقم 7 على قميصه، وسأل أحد المشجعين عبر الإنترنت سابقًا: "لماذا لا يستخدم جوبي اسمه العائلي على قميصه مثل شقيقه؟".
وكشف توني موبراي، مدرب سندرلاند السابق، الذي أقيل في 4 ديسمبر الماضي، عن السبب وراء قرار اللاعب الشاب، قائلا: "أعتقد أنه يحاول صنع هويته الخاصة، لا يرغب في الاعتماد على اسم أخيه، يريد أن يكون اللاعب الذي هو عليه وأن يظهر للناس ما يستطيع القيام به، إنه جوهرة حقيقية".
وأضاف: "إنه يحب كرة القدم ويرغب في التحسن، لديه فعلاً عقلية رائعة، لا أعرف أين سيكون خلال 5 سنوات، ولكنني سعيد حقاً به. أعظم ميزة لديه هي رغبته في التعلم".
وكان جود بيلينغهام بمثابة مفاجأة استثنائية لريال مدريد وجماهيره العام الماضي، إذ تأقلم سريعا مع الفريق، ودخل في الأجواء مبكرًا، وسجل العديد من الأهداف المؤثرة، والتي ساهمت في العديد من الانتصارات للملكي.
وبالرغم من كونه لاعب وسط، فإن بيلينغهام هو هداف ريال مدريد حتى الآن هذا الموسم، بتسجيله 17 هدفا في 22 مباراة، فضلا عن تقديمه 5 تمريرات حاسمة.