نونو سانتو مدرب الاتحاد السعودي على رادار ليدز يونايتد
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية عن اختيار إدارة نادي ليدز يونايتد الإنجليزي نونو سانتو مدرب الاتحاد السعودي لتولى قيادة الفريق بعد إقالة المدرب جيسي مارش.
وقالت الصحيفة إن إدارة ليدز يونايتد تناقش ترشيح سانتو مدرب الاتحاد لتدريب الفريق في ظل رغبة سانتو في أن يكون له تجربة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تجربته مع توتنهام.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أيضا عن دخول البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد ضمن المرشحين لتدريب نادي ويستهام يونايتد، وولفرهامبتون الإنجليزيين.
وتعاقدت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في يوليو الماضي مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لمدة عامين، خلفا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.
وانتقل المدرب البرتغالي صاحب الـ49 عاما في 2014 لتدريب فالنسيا، ثم انتقل لتدريب بورتو ومن بعده ولفرهامبتون وتوتنهام.
ويملك الاتحاد 34 نقطة من 15 مباراة في ترتيب الدوري السعودي، وهو نفس رصيد المتصدرين النصر والشباب لكن الأخير لعب مباراة أكثر منهما.
وحصد الاتحاد قبل أيام لقب كأس السوبر السعودي بالفوز على النصر في نصف النهائي ثم الفيحاء في النهائي.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع العدالة والاتفاق والرائد والخليج والنصر في الجولات الخمس المقبلة من الدوري السعودي، قبل مواجهة الفيحاء مجددا، وهذه المرة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.