تقرير: رومارينيو أخبر زملاءه في الاتحاد بأنه سيعود إلى كورينثيانز

ولعب رومارينيو للاتحاد منذ 2018 وانضم للفريق من نادي الجزيرة الإماراتي الذي لعب فيه لمدة موسم واحد، مقابل 7 ملايين يورو، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب الاتحاد 4.5 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وسبق للمهاجم البرازيلي صاحب الـ32 عاما، اللعب للعديد من الأندية مثل: ريو برانكو، ساو بيرناردو، ريد بول براغانتينو، كورينثيانز، الجيش القطري (قبل دمجه مع لخويا تحت اسم الدحيل).