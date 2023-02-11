تقرير: رومارينيو أخبر زملاءه في الاتحاد بأنه سيعود إلى كورينثيانز
كشف الصحفي البرازيلي جورجي نيكولا أن المهاجم البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد السعودي أخبر زملاءه البرازيليين في العميد بأنه سيعود للعب مع كورينثيانز في المستقبل.
وقال جورجي نيكولا إن رومارينيو يتمنى العودة للعب مع كورينثيانز ولكن بعد انتهاء عقده مع نادي الاتحاد، حيث ينتهي في 2024.
ولعب رومارينيو للاتحاد منذ 2018 وانضم للفريق من نادي الجزيرة الإماراتي الذي لعب فيه لمدة موسم واحد، مقابل 7 ملايين يورو، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب الاتحاد 4.5 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".
وسبق للمهاجم البرازيلي صاحب الـ32 عاما، اللعب للعديد من الأندية مثل: ريو برانكو، ساو بيرناردو، ريد بول براغانتينو، كورينثيانز، الجيش القطري (قبل دمجه مع لخويا تحت اسم الدحيل).
وأعلن نادي الاتحاد، في نوفمبر الماضي، تمديد عقد رومارينيو حتى 2024، حيث يعد هذا التجديد الثالث للاعب مع الفريق.
وتألق رومارينيو في مباراة الاتحاد أمام نادي العدالة، أمس الجمعة، حيث سجل هدفا من أصل خمسة أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 37 نقطة متساويا مع المتصدر والوصيف النصر والشباب بذات عدد النقاط .