رودي غارسيا يهدي هازارد قميص النصر السعودي (فيديو)

ويقود نادي النصر حاليًا الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني السابق لأولمبيك مرسيليا الذي ضم لاعبي مرسيليا السابقين مع ألفارو غونزاليس ولويز غوستافو.

وضم الفريق أيضا مهاجم بنفيكا السابق أندرسون تاليسكا وحارس نابولي ديفيد أوسبينا، لكن النصر لا ينوي التوقف ولا يزال يريد جذب الأسماء الكبيرة.

وقال موقع "فوت ميركاتو" إن النصر أيضًا "مهتم جدًا بلاعب ريال مدريد إيدن هازارد وذلك بتوصية من رودي غارسيا، الذي يعرفه جيدًا لأنه كان مصدر تألقه عندما كان لاعبا في ليل الفرنسي تحت قيادته. وقد اتصل المدير الفني بنجم تشيلسي السابق بالفعل ويرغب في الحصول على خدماته الصيف المقبل".

والدولي البلجيكي، الذي أعلن مؤخرًا اعتزاله اللعب دوليًا، ما زال يكافح من أجل اللعب في ريال مدريد بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفي عمر 32 عامًا فقط، لا يزال أمامه بضع سنوات وسيجلب بالضرورة الكثير للمملكة العربية السعودية إلى جانب النصر، كما أن احتمالية استعادة تألقه بقيادة غارسيا الذي كان يقدره بشدة لا تزال قائمة، ويمكن أن تكون مصدر قوة رئيسية لإقناعه بالصفقة التي ستكون ضربة جديدة للنصر.