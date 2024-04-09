الجزيرة الإماراتي ينفصل عن مدربه ميريل رادوي.. وهذا بديله

وكان الجزيرة قد تعاقد مع رادوي في يناير كانون الثاني فور انفصاله عن البطائح، منافسه المحلي، ليحل محل الهولندي فرانك دي بور.

وقال الجزيرة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء: "قرر مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم إنهاء التعاقد مع ميريل رادوي وطاقمه المساعد بالتراضي".

وأضاف: "على أن يتولى المدرب جريجوري دوفرين تدريب الفريق حتى نهاية الموسم".