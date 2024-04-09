الجزيرة الإماراتي ينفصل عن مدربه ميريل رادوي.. وهذا بديله
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي انفصاله عن المدرب ميريل رادوي بالتراضي؛ بعد سلسلة من النتائج السلبية في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، وتعيين المدرب جريجوري دوفرين حتى نهاية الموسم.
وكان الجزيرة قد تعاقد مع رادوي في يناير كانون الثاني فور انفصاله عن البطائح، منافسه المحلي، ليحل محل الهولندي فرانك دي بور.
وقال الجزيرة عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء: "قرر مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم إنهاء التعاقد مع ميريل رادوي وطاقمه المساعد بالتراضي".
وأضاف: "على أن يتولى المدرب جريجوري دوفرين تدريب الفريق حتى نهاية الموسم".
ولم يفز الجزيرة في آخر خمس مباريات في الدوري؛ ليتراجع للمركز الثامن برصيد 21 نقطة من 17 مباراة متأخرا بفارق 27 نقطة عن الوصل المتصدر الذي خاض 18 مباراة.